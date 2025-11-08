Regional Amateur: ¿Qué equipos pueden clasificarse o quedar eliminados en la 4° fecha?

El Regional Amateur empieza a su etapa de definición. Este viernes, comenzó la segunda vuelta de la fase de grupos con la victoria de Cruz del Sur sobre Puerto Moreno. En vísperas de la 4° fecha, varios equipos ya tienen casi cerrado su pase a la siguiente fase, o por el contrario, la eliminación del torneo.

Será un fin de semana de definiciones para algunos equipos regionales. Vale destacar que todos los primeros avanzarán directamente a la 3° ronda junto con el mejor segundo. Además, los siguiente 8 mejores segundos disputarán la 2° ronda.

¿Qué equipos se pueden clasificar a la 2° ronda del Regional?

En esta 4° fecha del Regional, solo dos clubes pueden asegurar su pase a la siguiente ronda. Ambas instituciones tienen puntaje ideal y han mostrado un gran futbol en estos primeros tres partidos.

Estamos hablando de Atlético Regina y Alianza. El Albo tiene un paso arrollador en la Zona 10, donde convirtió 12 goles y no recibió ninguno. Los dirigidos por Diego Napolitano pueden meterse en la siguiente fase si triunfan ante Huahuel Niyeo.

Por otro lado, el Gallo de Cutral Co es líder del grupo 7, por delante de Patagonia, San Patricio y Unión. Este domingo podría obtener su clasificación. De vencer a Patagonia en la capital neuquina, se asegurará el primer puesto de la zona.

¿Qué equipos pueden quedar eliminados?

Con la 4° fecha a la vista, varios equipos tienen su última chance de meterse en la siguiente ronda. Uno de ellos es Petrolero. El equipo de Plaza Huincul integra la Zona 6 con Independiente y Maronese, en el único grupo de tres equipos, donde solo avanza el primero. Hasta ahora, el Matador disputó dos encuentros donde solo obtuvo un punto. Si el Dino le gana este domingo, sentenciará su eliminación de la competencia.

Otro de los equipos con un pie afuera es Unión AP. El Mago es parte de la Zona 7 y perdió sus tres encuentros, donde tampoco anotó ningún gol. Este domingo recibe a San Patricio en la Mejor del Valle. Solo le sirve el triunfo si quiere seguir con claras chances, ya que si pierde contra el equipo del Chañar quedará out. El empate podría mantenerlo en la lucha, pero con mínimas posibilidades.

Talleres de San Antonio Oeste es una de las instituciones más humildes en esta temporada. En una de sus primeras participaciones en el Regional, el equipo costero podría quedar sin chances de clasificación este domingo. Si cae ante Independiente de Río Colorado, le dirá adiós a la competencia.

En la zona de los equipos de la Confluencia (9), Pillmatún podría despedirse del torneo. En el grupo más parejo, que tiene tres líderes, el conjunto de Cipolletti no ha sumado puntos. Este fin de semana se medirá ante La Amistad. Si obtiene su cuarta derrota, estará afuera del Regional.

La Zona 10 presenta una situación inédita: dos equipos podrían sellar su eliminación este sábado. Si Atlético Regina y Sportsman ganan sus partidos, Huahuel Niyeo de Jacobacci y Asociación Española de Luis Beltrán quedarán ambos con 1 punto, afuera del certamen.