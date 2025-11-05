Con horarios especiales por el Superclásico, así se jugará la fecha del Regional Amateur

La cuarta fecha del Torneo Regional Amateur estará marcada por el Superclásico. Casi todos los partidos evitarán cruzarse con el horario del Boca – River que va el domingo a las 16:30.

Los dos cruces de la zona 10 serán el sábado a las 19. Atlético Regina (9 puntos), líder con puntaje ideal, recibirá a Huahuel Niyeo de Jacobacci (1) con el arbitraje de Leandro Gatica. A su vez, Sportsman (6) será local en Choele Choel contra Asociación Española de Luis Beltrán (1) con Lucas Hernández como juez.

También en ese día y horario, Cruz del Sur (3) y Puerto Moreno (4) se medirán en Bariloche por la zona 5 con Juan Carlos Velázquez como árbitro. El otro duelo de ese grupo irá el domingo a las 13:30 y será Estudiantes Unidos (7) – San Martín de Esquel (1) en Bariloche con Lucas Moreira de juez.

En uno de los duelos más esperados de la jornada, Argentinos del Norte (6) recibirá a Deportivo Roca (6) en el clásico a partir de las 13 con Gastón Sandoval de árbitro. Por ese grupo, Pillmatún será local de La Amistad (6) a las 12:30 con Darío Macchi como juez.

El único que coincidirá parcialmente con el Superclásico es Maronese (3) – Petrolero (1) en Neuquén por la zona 6 que va a las 15 con el arbitraje de Martín Molina. Independiente (4), tiene fecha libre.

En el grupo 7, Unión (0) recibe a San Patricio (3) en Allen a las 13:30 con el Emilio Cubría de juez y Alianza (9) visita a Patagonia (6) en la capital desde las 14:30. El referí será Ulises Jerónimo.

En la zona 8, Jorge Newbery (7) se medirá con Villalonga (7) en Carmen de Patagones en el duelo de punteros. Será a las 13 con el arbitraje de Rodrigo Moreno Además, Talleres (0) enfrentará a Independiente de Río Colorado (3) en San Antonio Oeste a partir de las 14 con Lucas De Dios como juez.