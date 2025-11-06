Liga Confluencia: La Amistad y Regina comparten la cima, Cipolletti se quedó con el clásico en un partidazo

Este miércoles comenzó la 36° fecha de la Liga Confluencia. Con seis partidos adelantados, jugaron todos los equipos que participan del Regional Amateur. La fecha se completará entre el jueves, viernes y domingo.

La novedad de la jornada es que nuevamente hay dos punteros. La Amistad, que lideraba el certamen con 85 puntos, no pasó del empate frente a Catriel. Fue igualdad 1-1. Alex Salvo había abierto el marcador para el conjunto cipoleño, pero Lautaro Rivero puso el partido en tablas. La Depo quedó 4° con 65 unidades.

Quien aprovechó este resultado fue Atlético Regina. Los dirigidos por Diego Napolitano volvieron al triunfo y ganaron 2-1 contra Huergo. Lautaro Gutiérrez sorprendió a todos en el inicio del primer tiempo. Pero el Albo sacó a relucir su jerarquía y con goles de Rubén García y Facundo Acuña se llevó tres puntos claves para igualar en la cima a La Amistad, con 86 puntos. Por otro lado, Huergo continúa en la lucha por la permanencia: está 15° con 47.

Cipolletti se llevó un clásico lleno de emociones

El partido del día fue el clásico entre Cipolletti y Deportivo Roca. El partido, disputado en el predio 15 de octubre, estuvo lleno de emociones. Antes del final de la primera parte, Iñaki Marcos, tras una serie de rebotes, convirtió el 1-0 para el local. Luego, Andrés Almirón madrugó a todos con el segundo para el albinegro en el comienzo del complemento.

Descontó Rodrigo Soria y le dio esperanzas al Naranja, que unos minutos más tarde llegó al empate de la mano de Lautaro Cáceres. Cuando parecía que el clásico repartiría unidades, apareció nuevamente Andrés Almirón para el delirio de Cipo, que se llevó un partidazo. Tras la victoria, el albinegro se ubica 7° (59) y Roca permanece en la 3° ubicación (70), aunque ya lejos de la pelea por el título.

Goleadas de San Carlos y Petroleros

En el duelo de allenses, San Carlos (29) dio la sorpresa en La Mejor del Valle y derrotó a Unión (58) por 3-0. Doblete de Thiago Uribe e Ignacio Schonberger para la goleada del equipo visitante.

La otra goleada de la noche la protagonizó Petroleros (61), que en La Pampa vapuleó 4-0 a Pillmatún (50). El equipo debutante en la Confluencia se llevó los tres puntos, con anotaciones de Lucas Lescano (2), Facundo Ortega y Silvio Córdoba. En Cinco Saltos, Experimental (51) y Argentinos del Norte (56) empataron sin goles.

A estar atentos: este domingo se puede confirmar un nuevo descenso. Si San Sebastián no gana su partido frente a CIMAC, jugará la primera edición de la «B». Los otros equipos que hasta ahora conforman esta categoría son: Mainque, Obrero Dique, San Isidro y San Carlos.

Programación de la 36° fecha de la Liga Confluencia

Jueves 6 de noviembre:

Círculo Italiano vs Maracacinho – 22:00

Viernes 7 de noviembre:

Alto Valle vs Mainque – 22:00

Obrero Dique vs Fernández Oro – 22:00

San Martín vs San Isidro – 22:00

Domingo 9 de noviembre: