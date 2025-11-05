Alianza emitió un comunicado tras los incidentes frente a San Patricio y se desligó de los hechos de violencia

El pasado domingo, Alianza de Cutral Co recibió a San Patricio del Chañar por la 3° fecha del Regional Amateur. Luego de que el arbitro diera por terminado el encuentro, los hinchas locales arrojaron piedras al equipo visitante, que ocasionaron heridas en jugadores y cuerpo técnico.

El resultado quedó como una anécdota, ante un nuevo hecho de violencia en el futbol regional. Luego del lamentable suceso, San Patricio compartió imágenes de los futbolistas que fueron afectados por los proyectiles de la hinchada local.

Además, desde la cuenta oficial del club postearon un recorte de la transmisión de Acordes Deportivos, donde claramente se puede ver como fanáticos del Gallo arrojan proyectiles hacia la delegación visitante.

Alianza se desligó de los hechos de violencia y echó la culpa a San Patricio

Tras este lamentable hecho, Alianza emitió un comunicado dando su versión de la situación. Según informó la institución, luego de que finalizara el partido, se produjo un altercado entre la hinchada local y el espacio asignado para el equipo visitante.

Después, el episodio se agravó cuando «personas del sector visitante se dirigieron a agredir a un grupo de la hinchada local«, lo que generó una reacción desde el sector de la platea del Coloso del Ruca Quimey.

A su vez, se remarca que los futbolistas de San Patricio del Chañar, que se retiraban de la cancha, “volvieron al campo de juego empujando al personal policial que los acompañaba” y agredieron a personas del Gallo que querían desarmar el conflicto.

Mas adelante, el comunicado remarca claramente que «la batahola la origina gente ajena a nuestra institución«. Además, se aclara que este lamentable hecho se podría haber evitado «si la parcialidad visitante y los jugadores se retiraban«, echándole la culpa al equipo visitante. Y agregaron que el vestuario visitante sufrió graves destrozos que ocasionarán un gasto para la institución de Cutral Co.

Para finalizar, desde el club repudiaron la violencia: «No está en la animosidad de nuestra institución justificarla de ninguna manera«.

Hasta el momento, ni el Consejo Federal ni la Liga de Futbol del Neuquén (LIFUNE) se refirieron al respecto. Se espera que este miércoles haya algún comunicado por parte del Tribunal de Disciplina.