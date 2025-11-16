Regional Amateur: Deportivo Roca y el Rojo neuquino se prenden y van por más

Benjamín Morales define cruzado para el quinto de Roca en la goleada sobre Pillmatún en el Luis Maiolino.

La penúltima fecha de la fase regular del Regional Amateur entregó emociones con varios equipos que aseguraron su clasificación y otros que van quedando en el camino. El quinto capítulo tuvo varias confirmaciones entre los equipos que lideran sus grupos y buscan la clasificación a la próxima fase. También hubo perdedores que se van despidiendo del torneo ya sin chances de avanzar.

En el Maiolino, Deportivo Roca goleó a Pillmatun por 6 a 1 . Los goles fueron de Luciano Pereyra, Miranda, Carlos López y Enzo Vallejos, en el primer tiempo.

En el complemento llegó el descuento de Pillmatun antes de los 10 minutos con un cabezazo de Bonasis, que le ganó todos en el área tras un tiro libre y convirtió llegando por el medio.

El Depo llegó al quinto con un remate de Benjamín Morales que conectó en el área tras un rebote del balón en el travesaño. Con un claro dominio del Naranja llegó el sexto sobre la media hora y otra vez Morales definió cruzado en el área ante la salida del arquero Iturrre.

En el mismo grupo, La Amistad venció de local a Argentinos del Norte por 1 a 0 con tanto anotado por Valentín Salinas. El conjunto de Cipolletti se sostiene como líder del grupo y defenderá esa condición en la última fecha recibiendo a su escolta Deportivo Roca.

En Bariloche, Estudiantes Unidos goleó de visitante a Puerto Moreno por 4 a 0 y se mantiene en la cima del grupo 5. El que también ganó bien fue Cruz del Sur que superó 4-0 a San Martín en Esquel.

Por el grupo 6, Independiente de Neuquén derrotó en Plaza Huincul al eliminado Petrolero por 1 0 y ahora se ubica como puntero en su zona. En tanto, Maronese tuvo libre y jugará sus chances en la próxima fecha en una zona donde se clasificará el primero.

En la zona 7, Alianza, que se había clasificado en la fecha anter, le ganó a Unión de Allen por 2-0 y mantiene el puntaje ideal en su grupo. Los tantos del Gallo de Cutral Co fueron de Braian González y Franco Goria.

Por su parte, San Patricio le ganó de local a Patagonia por 2-0 y lo alcanzó como escota en la tabla.

En la zona 8, Independiente de Río Colorado venció a Jorge Newbery por 4-2 y dio un paso importante en busca de la clasificación. Lucas Abadie fue la figura al convertir tres tantos, mientras que Raúl Maldonado anotó el cuarto.

Para los de Carmen de Patagones anotaron Agustín Cortes y Kevin Pereyra, ambos en el segundo tiempo. El puntero y clasificado, Deportivo Villalonga, goleó por 6-0 a Talleres de San Antonio Oeste.

En la zona 10, Atlético Regina le ganó a Asociación Española por 4 a 3 en Luis Beltrán y continúan liderando en el grupo con con cinco victorias. Sportsman derrotó en Ingeniero Jacobacci a Huahuel Niyeo por 1 a 0 con gol de Ramiro Sepúlveda en la primera etapa.