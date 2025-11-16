River empató ante Vélez y deberá esperar para clasificar a la Copa Libertadores

River igualó sin goles frente a Vélez por la última fecha del Clausura. Con la igualdad, el equipo de Marcelo Gallardo se quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual. Tras el empate, Argentinos Juniors se clasificó a la cita continental del próximo año.

Las únicas posibilidades del Millonario para acceder a la próxima Libertadores es: salir campeón del torneo o que Central, Boca o Argentinos obtengan el título para liberar un cupo

A pesar de que no se abrió el marcador, hubo trabajo para Armani y Marchiori, que evitaron el grito sagrado. Las mejores impresiones para el Muñeco fueron las buenas actuaciones de Obregón y Acosta, que debutaron frente al Fortín.

Con este punto, River quedó en la 6° ubicación de la zona B. Pero puede caer a la séptima colocación, si Gimnasia le gana este lunes a Platense. Una certeza para el Millonario es que los octavos de final de los playoffs los jugará de visitante, con rival a confirmar. Por otra parte, Vélez quedó en la 4° colocación del grupo y jugará los octavos como local en el estadio José Amalfitani.