Río Negro y Neuquén, protagonistas en las semifinales de los deportes de equipo en los Juegos de la Araucanía

Desde el fin de semana, distintas sedes de La Pampa albergan la 32ª edición de los Juegos de la Araucanía, la tradicional competencia patagónica. Los siete deportes reúnen a más de 2.600 deportistas, y este jueves se conocerá al gran campeón.

Río Negro ya suma 23 preseas y se ubica tercera en el medallero, abajo de La Pampa (24) y Los Lagos (27), con el sueño intacto de lograr su sexto título consecutivo. Entre las ocho medallas de oro que ganó la delegación, se destacan la victoria de Sebastián Matucci (Cinco Saltos) en la prueba de pelotón de 100 kilómetros de ciclismo; los triunfos de Federico Bottos y Alejo Cabanillas en natación; y el de Antonela Rodríguez en los 400 metros de atletismo. Además, la provincia acumuló platas y bronces en judo, atletismo y ciclismo.

Por el lado de Neuquén, aún no llegaron los oros, pero suman seis medallas. En ciclismo, el equipo femenino fue plata en la contrarreloj de 10 kilómetros, mientras que en judo Thiago Lucero obtuvo el bronce, entre otras actuaciones destacadas.

Las semifinales se disputan este miércoles

En los deportes de conjunto todavía no hay campeones. Río Negro jugará, desde las 17, las semifinales de fútbol en ambas ramas, mientras que Neuquén quedó sin chances de clasificarse.

En básquet, el femenino neuquino brilló en la fase de grupos, con victorias en sus cuatro partidos, y buscará su pase a la final. El masculino cayó ante Río Negro y depende de otros resultados para avanzar como el mejor segundo. Los rionegrinos, por su parte, avanzaron a semifinales en ambas ramas como punteros invictos, tras ganar sus tres partidos, en una excelente clasificatoria.

En vóley masculino, Neuquén comenzó de gran manera con cuatro triunfos, pero ayer cayó ante La Pampa. Este miercoles enfrentará a Ñuble en el último partido de la fase de grupos y, si gana, se meterá entre los cuatro mejores. Río Negro no logró una buena ronda clasificatoria y quedó sin chances de pelear por medallas.

En la rama femenina, las rionegrinas se juegan desde las 9 AM, su clasificación a semifinales ante Ñuble, tras vencer hoy a Los Lagos por 3-0. En tanto, las neuquinas quedaron eliminadas tras perder ante Chubut.