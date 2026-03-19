Riquelme está en Paraguay para conocer el camino de Boca en la Copa Libertadores

Riquelme encabeza la comitiva de Boca para el sorteo de la Copa Libertadores.

Esta noche, desde las 20, se realizará el sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay y la dirigencia de Boca, que vuelve a la fase de grupos luego de dos años, estará presente. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, la comitiva xeneize se completará con su hermano Cristian, Marcelo Delgado (mánager) y Ricardo Rosica (secretario general).

Riquelme llegó manejando al aeropuerto para volar rumbo al sorteo de la Libertadores

La delegación partió cerca de las 14.30 desde el Aeropuerto de San Fernando. Rosica y Delgado llegaron juntos en una camioneta, mientras que Riquelme hizo lo propio algunos minutos más tarde en su auto partícular.

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Riquelme llegó manejando al aeropuerto para volar rumbo al sorteo de la CONMEBOL #Libertadores.



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El Chelo, involucrado en la dirigencia del Xeneize desde los tiempos del Consejo del Fútbol, es el único sobreviviente del ya disuelto comité de ex jugadores y se desempeña como director deportivo del club.

Tres veces campeón de la Libertadores en las ediciones 2000, 2001 y 2003, es el dirigente más cercano al plantel y cumple una función fundamental en la estructura del cuadro de la Ribera, oficiando informalmente de nexo entre ambas partes.

Por otro lado, Rosica es el secretario general de la institución y la mano derecha de Riquelme en el club. Sin muchas operaciones en el ojo público, ha salido a defender la gestión en algunas ocasiones, una de ellas fue cuando salió a aclarar un informe de AFA que afirmaba que Boca perdió 40.000 socios.

Al formar parte del bombo 1 por ser cabeza de grupo, Boca evita enfrentar en fase de grupos a varios pesos pesados del continente, como Flamengo (actual campeón), Palmeiras, Fluminense, Peñarol o Nacional.

Tampoco puede cruzarse contra otro equipo argentino y, con las eliminaciones de Bahía y Botafogo en fase previa, evitará jugar ante dos equipos brasileños, algo que podía ocurrir si alguno de ellos clasificaba.