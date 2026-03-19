El Karting con caja vuelve con todo al Anfiteatro de Fernández Oro

Se viene un certamen muy renovado, con la primera fecha en el trazado de Oro. (Prensa KCC)

La espera se terminó y este fin de semana, el Karting con caja (KCC) dará inicio a su temporada 2026. La categoría viene recargada, con una nueva divisional, premiación ampliada, sorteos, beneficios para los pilotos y nuevo formato de competencia. De esta manera se espera una gran comienzo en el Anfiteatro de Fernández Oro.

A diferencia de la temporada anterior, este año se correrá una única final por fin de semana. La actividad dará inicio el sábado, con dos entrenamientos de cinco minutos cada uno, la clasificación y una serie a 8 vueltas. Ya el domingo, habrá un entrenamiento de tres minutos, una prefinal de 10 vueltas y una final a 14 giros. Será un campeonato único, a 8 fechas.

Más beneficios para los pilotos

Además de la ardua labor que significa poner la pista en condiciones, para esta temporada la categoría implementará múltiples beneficios para los pilotos. A cada uno de ellos se les entregarán cinco entradas para su venta, a 10.000 pesos cada una. Eso les permitirá amortizar el costo de la inscripción.

A la hora de las premiaciones, habrá un nuevo podio, iniciativa que encabeza el Team Cháves y además de los trofeos para primero, segundo y tercero, se entregarán medallas al cuarto y al quinto de cada divisional. También se realizarán sorteos de elementos para los pilotos.

“Quiero agradecer a la municipalidad de Fernández Oro y a su intendente Gustavo Amati, como así también a la gente de Cultura, Deporte y Turismo de la localidad. Ellos siempre nos dan una mano muy importante para poder tener la pista en condiciones”, destacó el presidente de la categoría, Guillermo Moreno.

Respecto a esta primera fecha, señaló: “Estamos esperanzados que el tiempo nos acompañe. Esperamos a todos los pilotos, preparadores, a sus familias y al público en general para abrir el campeonato 2026”.

Serán ocho divisiones

La categoría cuenta con ocho divisionales: Internacional, Máster, Senior, Varilleros, Junior, Pre Junior y Escuela. Para esta temporada se suma la Kayak 250, reservada para pilotos mayores de 40 años. Los campeones vigentes son Franco Rossomanno (Internacional), Oscar Rebolledo (Máster), Federico Ferrero (Senior), Lucas López (Varilleros), Ciro Suárez (Junior) e Iker Medel (Pre Junior).