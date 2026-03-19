Felipe Melo se ilusiona con Boca en la Libertadores: los posibles grupos que le pueden tocar

Boca vuelve a la Copa Libertadores con la obligación de ser protagonista. Tras dos años de ausencia en la máxima competencia continental -en 2025 quedó eliminado en la fase 2 del repechaje-, el equipo de la Ribera conocerá esta noche a sus rivales en la fase de grupos, que comenzará la semana del martes 7 de abril.

El sorteo se realizará desde las 20 en Asunción. Primero se definirán los grupos de la Sudamericana y luego será el turno de la Libertadores. La delegación azul y oro estará representada por Juan Román Riquelme (presidente), Marcelo Delgado (director deportivo) y Ricardo Rosica (secretario general).

En la previa, un reconocido hincha del Xeneize y tres veces campeón del certamen como jugador le puso altas expectativas al club de la Ribera: «Espero que llegue a la final», aseguró Felipe Melo en diálogo con el Canal de Boca. Y agregó: «Un club como Boca Juniors tiene que jugar siempre la Libertadores y como mínimo llegar a la final. Un saludo a toda la hinchada de Boca, los quiero mucho».

Del «grupo de la muerte» a un escenario más accesible

El Xeneize puede quedar encuadrado en escenarios muy distintos en la fase de grupos, desde una zona de máxima exigencia hasta una más accesible en la previa. La combinación de rivales no solo depende del peso futbolístico, sino también de factores como la altura, los viajes largos y las condiciones climáticas.

En el panorama más complejo, desde el bombo 2 aparecen equipos brasileños como Corinthians o Cruzeiro, que por jerarquía y presupuesto siempre elevan la dificultad. A eso podría sumarse Bolívar, un rival que agrega el condicionante de los más de 3.600 metros de altura en La Paz, un contexto históricamente adverso para los equipos del llano.

El bombo 3 también puede traer complicaciones. Always Ready representa un desafío extremo por los más de 4.000 metros de El Alto, mientras que Junior de Barranquilla combina viajes largos con altas temperaturas, un combo que suele sentirse. Además, se trata del último campeón del fútbol colombiano.

En el último bombo, dentro de un grupo de la muerte, aparecen equipos como Barcelona de Ecuador, que eliminó a Argentinos Juniors y Botafogo en el repechaje. A ellos se pueden sumar Independiente Medellín o Deportes Tolima, que implican traslados extensos y partidos físicos.

Por otro lado, existe un escenario más accesible. Evitar a los brasileños del bombo 2 sería clave, con Universitario de Perú como una opción más favorable. En el resto de los bombos, rivales como Deportivo La Guaira o Coquimbo Unido, y Universidad Central o Sporting Cristal, podrían conformar un grupo más manejable en la previa, aunque en la Libertadores prácticamente nunca hay rivales sencillos.