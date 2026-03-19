La ampliación de La Bombonera da un paso clave: la CNRT aprobó los papeles y Boca lo ve cada vez más cerca
El organismo dio el visto bueno a la documentación presentada por el club, tras la exposición ante Ferrosur. En el Xeneize crece el optimismo y aseguran que es el avance más importante hasta ahora.
La ampliación de La Bombonera dio un paso importante en las últimas horas. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aprobó la documentación presentada por Boca, luego de la exposición ante Ferrosur, y el proyecto empieza a tomar forma concreta.
Uno de los puntos centrales del plan está vinculado al paso del tren de carga que circula detrás del estadio, un aspecto que durante años representó un obstáculo. Con este avance administrativo, el club logró destrabar una instancia clave y acercarse a la posibilidad de ejecutar la obra.
Semanas atrás, el presidente Juan Román Riquelme ya había dejado entrever el optimismo que hoy se refuerza puertas adentro. “Es la primera vez que siento que estamos tan cerca de poder agrandar nuestra casa”, aseguró en el Canal de Boca, en referencia al estado de las gestiones.
El proyecto contempla la construcción de nuevas estructuras en los sectores linderos a las vías, con cuatro torres en las esquinas como eje de la ampliación. La idea es aumentar la capacidad sin modificar la esencia del estadio, uno de los aspectos que más destacan desde la dirigencia.
“Queremos hacer las cosas bien. Tal vez tardemos un poco más, pero no vamos a prometer algo que no podamos cumplir”, había remarcado el presidente, marcando la cautela con la que se maneja el club. Con este nuevo aval, el club de la Riberada un paso firme en una obra que ilusiona a sus hinchas y que, por primera vez en mucho tiempo, parece estar más cerca de convertirse en realidad.
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