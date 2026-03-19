Los rivales que debe evitar River en el sorteo de la Copa Sudamericana, según Coudet

Coudet comenzó su ciclo en River con dos victorias: Huracán en el Ducó y Sarmiento en el Monumental. (Clarín fotografía)

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará este jueves desde las 20 en Asunción, donde River conocerá a sus rivales en el certamen continental. Para representar al club de Núñez viajarán Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo), Enzo Francescoli (secretario técnico) y David Trezeguet (embajador).

En la previa, Eduardo Coudet dejó en claro que el equipo afrontará la competencia con ambición, sin condicionarse por los rivales que le toquen: «La expectativa es la mejor, y lo que toque será bienvenido. Nos adaptaremos«, expresó tras el partido ante Sarmiento.

Sin embargo, el entrenador también marcó una preocupación que excede lo futbolístico: «Hay lugares desde la logística que se hacen más difíciles y son más horas de viaje«, advirtió.

El contexto del calendario no es menor. La fase de grupos coincidirá con tramos decisivos del torneo local -incluidos los clásicos ante Boca y Racing y los playoffs-, por lo que los traslados largos pueden transformarse en un factor determinante en la planificación del semestre.

Los viajes más largos y exigentes

El hecho de ser cabeza de serie le permite a River evitar desde el inicio a potencias del Brasileirao como Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio y Santos, un guiño importante en la previa del sorteo. Sin embargo, al mirar el resto de los bombos aparecen destinos que encienden las alarmas, no tanto por el rival en sí, sino por todo lo que implica jugar lejos de casa en contextos adversos.

Uno de los casos más claros es el de Cienciano. El equipo peruano reúne todos los condimentos incómodos: un viaje superior a los 3.000 kilómetros y la altura de Cusco, que supera los 3.400 metros sobre el nivel del mar. En ese escenario, el desgaste físico pasa a ser un factor central y transforma cualquier partido en una prueba exigente, más allá de lo futbolístico.

Otro destino complejo es Bogotá. Allí aparece Millonarios, que si bien presenta una altura menor, cercana a los 2.500 metros, obliga a un traslado aún más largo y suma condiciones climáticas que pueden jugar su partido, con temperaturas bajas incluso en esta época del año. En la misma línea se ubican plazas como Sucre, donde Independiente Petrolero también hace de la altura un aliado.

Ecuador tampoco ofrece alivio. Equipos como Deportivo Cuenca y Macará combinan viajes extensos con estadios ubicados en altura, una fórmula que históricamente complica a los equipos argentinos. A esto se suma Caracas, el destino más lejano de todos, con más de 5.000 kilómetros de distancia y dificultades logísticas en los traslados, además de Carabobo, otro rival que aparece en el radar como uno de los menos deseados en el sorteo.

Cabe destacar que River no podrá enfrentarse a equipos argentinos en la fase de grupos. La única posibilidad de que eso ocurriera era que Argentinos Juniors lograra meterse en el certamen a través del repechaje. Sin embargo, al quedar eliminado en la Fase 2, se despidió de toda competencia internacional.