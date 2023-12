Riquelme habló en el banderazo de Boca: «El señor va a intervenir nuestro club, no puede pasar»

Un grupo de hinchas de Boca autoconvocados realizó este domingo una marcha hacia La Bombonera en descontento con la medida cautelar solicitada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la cual suspendió las elecciones en el club que debieron llevarse a cabo este domingo.

En la manifestación se hizo presente el candidato oficialismo, Juan Román Riquelme. “Primero que nada, les quiero dar las gracias de verdad. Hoy es un día maravilloso. A todos los que vinieron, hoy nos quitaron las posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar y estar disfrutando de estar pisando el campo de juego. Hoy tendríamos que estar disfrutando de una fiesta porque el club es de todos ustedes”, fueron las primeras palabras del ídolo.

“Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes”, insistió. Y agregó: “No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar”.

Frente a la multitud que dijo presente, Riquelme cerró su discurso cantando su canción preferida: “Esto es maravilloso, ahora está claro por qué el club es de todos los hinchas y no solo de los socios; de los millones de hinchas que tenemos. Esa es la verdad. Me siento orgulloso de ser hincha de este club, un bostero más como ustedes. Les quiero pedir un favor grandísimo, que por favor cantemos bien fuerte esa canción que para mí es la más linda del mundo. ‘Soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar’. Los quiero mucho, muchísimas gracias”.

Banderazo en Boca: el pedido de los hinchas por votar

La marcha tuvo como epicentro el Parque Lezama y desde allí se llevó a cabo una caminata hasta el estadio. Desde pasado el mediodía se pudieron ver las peregrinaciones por las adyacencias al club.

Al ritmo del “soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar”, Riquelme no paró de cantar junto a los hinchas en la multitudinaria marcha. Se lo vio exultante, como si estuviese en una de las tribunas de La Bombonera.

Más tarde, la caravana siguió con su lento andar. En ese momento sonaron bombas de estruendo y junto con las bengalas azul y amarillo el clima de fiesta creció. Los hinchas vivieron una tarde como si se tratara de un domingo normal con un partido en La Bombonera, aunque con un lema claro: pedir que los dejen votar.

Después de no llegar a un acuerdo el pasado jueves, el club apeló y ahora habrá que esperar a dos posibilidades: que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil desestime la decisión de la jueza o que la ratifique, lo que postergaría el sufragio para el año próximo. La respuesta podría demorar 72 horas hábiles y el 6 miércoles -a más tarde- habría novedades.

De momento, un posible acuerdo entre el oficialismo y la oposición está lejos por lo que es una incógnita una nueva fecha probable para las elecciones en Boca Juniors.