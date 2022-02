Riquelme, Wanchope y el trasfondo del escándalo en Boca

‘‘El hincha sabe que le vamos a cuidar mucho el club’’. Juan Román Riquelme repite sus frases una y otra vez. Los fanáticos y socios lo apoyan mayoritariamente y, desde ese lugar, el máximo ídolo de la historia de la institución responde en los medios.

La última bomba fue arrojada por Ramón Ábila, a través de las redes sociales. Por los mismos canales de comunicación, Boca había avisado sobre una nueva lesión muscular del delantero, que no es tenido en cuenta por Sebastián Battaglia.

No habían terminado de esparcirse las esquirlas de la respuesta de Sebastián Villa sobre la final en Madrid, donde según el colombiano faltó ‘‘actitud’’, que otro conflicto se desataba en el famoso ‘Mundo Boca’.

Después de volver de su préstamo de un año en Estados Unidos, donde no le fue bien, Ábila espera una transferencia, mientras Colón de Santa Fe lo pretende en sus filas.

El posteo del jugador: «Desde el 3 de enero que empecé a entrenar esperando que alguien me informe de mi situación, como nadie del Consejo de Fútbol se comunicó conmigo, ni con mi representante, sigo acá, generándole un gasto innecesario y todas las cosas que dicen por atrás. Por el cariño que le tengo a la gente de Boca y por las oportunidades que tengo de poder ir a otro club, sáquense un tema de encima que les molesta. Ya que para amenazar y sacar comunicados queriendo dejarme expuesto e internar dañar mi imagen por el motivo que ya todos conocen, les aviso que yo no les debo nada a ustedes, ni les tengo miedo. Tienen hasta el miércoles para solucionar mi tema. Cualquier cosa estoy en el vestuario«.

La amistad entre Carlos Tevez y Ábila es conocida. El Apache dejó el club ‘‘en buenos términos’’, pero después reconoció sus claras diferencias y críticas a la gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

El vínculo de Tevez con Daniel Angelici y Mauricio Macri, principal oposición en Boca, es muy fuerte. ‘‘Nos usaron el club para hacer política durante 25 años’’, dijo hoy Riquelme.

Hace algunas semanas, el Apache comentó que no descarta ingresar a la política del club y que no lo haría en el espacio que hoy manda en Boca. Sobre este tema Román fue contundente>

Detrás del fuego cruzado hay intenciones políticas. El representante de Wanchope y Carlitos es Adrián Roucco, uno aliado fuerte de Angelici y su sector de influencia.

«Lo político lo dejo de lado, no tiene nada que ver«, dijo Roucco a Presión Alta, de TyC Sports. “El que avisa no traiciona: Va a quedar libre y no quiero quedar como que soy el que se lo llevó libre. Soy un agradecido a Boca. No tengo malas intenciones”, añadió.

“Me gusta hablar cara a cara las cosas, de frente, pero no se dio la oportunidad en el club. Ramón no la tuvo. Se expresó por ese medio porque Colón está buscando un delantero y ante la respuesta negativa de Boca, si no expresaba la voluntad de salir podía Colón ir a buscar otro delantero y perder la oportunidad, como perdió otras”, explicó el representante.

Cabe mencionar que, antes de hacer el posteo en instagram, Ábila estaba a menos de 100 metros de Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, dentro del predio de Boca en Ezeiza.

Al mismo tiempo, Ábila no es el primer jugador que expone públicamente un conflicto con el club. Julio Buffarini, el propio Tevez, Pol Fernández, Sebastián Villa, Edwin Cardona y Cristian Pavón han estado en el ojo de la tormenta.

En algunos casos, los medios agrandaron los problemas y en otros Boca podría haber hecho bastante más para evitarlos, empezando por analizar a los jugadores que contrata.