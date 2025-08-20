River recibe a Libertad y busca el pase a los cuartos de la Copa: formaciones, hora y tevé

River hizo un buen negocio en la ida, quedó bien parado para la revancha y por eso es candidato de fierro a pasar la llave con Libertad de Paraguay. Regaló un tiempo, fue muy superior en el segundo y deberá repetir esos momentos para hacer la diferencia y meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores de América. La cita será este jueves a partir de las 21:30, en un Monumental repleto, con entradas agotadas.

El 0-0 dejó la serie abierta, aunque con sensaciones diferentes para cada lado. En Asunción, Libertad logró sostener el trámite y mostró orden, pero en el segundo tiempo el Millonario impuso su jerarquía con los cambios de Marcelo Gallardo y terminó claramente mejor.

River llega con confianza tras la goleada sobre Godoy Cruz con un equipo alternativo, un partido que le permitió al Muñe darle rodaje a jugadores que pelean por un lugar y que respondieron con creces. Ahora, con la Libertadores en juego y el regreso de varias figuras, la exigencia será mayor.

La vuelta de Driussi, la chance de Galoppo y dos dudas

La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque, mientras que Giuliano Galoppo también se metió en el equipo por su gran producción ante el Tomba. Una de las dudas está atrás: Lucas Martínez Quarta entrenó con normalidad en los últimos días, aunque la idea sería que empiece en el banco y siga Sebastián Boselli. En el medio la pelea es entre dos con historia: Nacho Fernández o Juanfer Quintero.

Galoppo se ganó un lugar entre los 11. (@riverplate)

Libertad llega tras empatar con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol que lo acerque a la hazaña. Los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán en el banco.

Sin embargo, la diferencia de jerarquía es evidente: River, en su casa y con su gente, tiene todo para marcar territorio y sellar el pase a los cuartos de final, donde esperaría Palmeiras. El conjunto de Abel Ferreira vapuleó a Universitario en Perú por 4-0 en la ida y encamina su pasaje a la próxima instancia.

Formaciones, hora y tevé

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino

Árbitro Andrés Matonte (Uruguay)

Estadio Monumental

Hora: 21.30

TV: Fox Sports, Telefe

