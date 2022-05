River: Gallardo espera a Tigre con todos los titulares disponibles

Marcelo Gallardo espera el mano a mano con Tigre por los cuartos de los play off de la Liga Profesional del miércoles próximo en el Monumental con todos los titulares disponibles.

El entrenador de River le dio respiro ayer ante Platense a los titulares que jugaron ante Sarmiento y Fortaleza, y podrá elegir a los 11 que van a enfrentar al Matador de Victoria con una semana de descanso, tras casi un mes y medio de viajes y acumulación de desgaste.

Así, los elegidos que llegan sin tanta carga de partidos son Franco Armani, Andrés Herrera, Paulo Diaz, David Martínez y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez y Enzo Fernández; Tomás Pochettino, Julián Álvarez y Esequiel Barco.

Ninguno de estos jugadores fue titular el domingo en la victoria 2-1 ante el Calamar e ingresaron para tener ritmo los que suelen jugar seguido como Álvarez, Barco, Pochettino. Enzo Fernández y De la Cruz.

Con este panorama el equipo «millonario» se entrenó por la tarde en el predio de Ezeiza de River Camp y mañana quedará concentrado de cara al partido ante Tigre tras los trabajos de pelota parada en el Estadio Monumental.

Asimismo, recibió el alta médica y está disponible para concentrar mañana el zaguero Jonatan Maidana, que hace un par de semanas había sufrido una lesión muscular en la previa del partido frente a Atlético Tucumán.

Jonatan Maidana estará a disposición del entrenador para jugar ante Tigre.

En cuanto a los lesionados, siguen trabajando de manera diferenciada y en etapa de recuperación por diferentes dolencias musculares, Juan Fernando Quintero y Matías Suárez.

El colombiano, que sufrió el 20 de octubre pasado una distensión en el isquiotibial izquierdo tiene chances de volver para el partido subsiguiente, ya sea en semifinales del torneo local (si pasa) el otro fin de semana, o ya ante Colo Colo, de Chile, el 19 de mayo en el Monumental.

Por su parte, el cordobés Suárez tiene para un tiempo más, pues se desgarró el sóleo de la pierna derecha en la práctica previa al viaje a Brasil para enfrentar a Fortaleza (1-1) por el Grupo F, y debe atravesar al menos dos semanas para volver a tener ritmo con la pelota.