River, la cumbre con el presidente, el efecto Gallardo y la historia reciente en el Superclásico

River atraviesa horas decisivas en la previa del Superclásico y en medio de una semana intensa, Marcelo Gallardo arma el operativo para ir a La Bombonera. Aunque perdió crédito en un sector de la hinchada, la gran mayoría apuesta por un impacto y esto tiene que ver con la presencia del Muñeco, el DT que revirtió la historia ante Boca.

Luego de la práctica en Ezeiza, el plantel y el cuerpo técnico tuvieron la visita de Stefano Di Carlo, el flamante presidente de la institución, elegido con más del 61% de los votos. El mandamás le manifestó el total apoyo al entrenador, consciente de que el partido del domingo es decisivo para el futuro, especialmente por la clasificación a la Libertadores 2026.

Si la recta final del año termina bien, la idea del presidente es proponerle un contrato de larga duración a Marcelo Gallardo, que evaluará y contestará la oferta antes de planificar el mercado de pases de verano. En caso de que el entrenador continúe en el cargo, seguramente habrá una nueva pretemporada en San Martín de los Andes.

Gallardo y el operativo Bombonera

Cada vez que Marcelo Gallardo pisó La Bombonera se despachó con alguna sorpresa y habrá que ver cual es la que tiene preparada para el domingo. En las últimas horas hubo noticias alentadoras sobre Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, piezas claves para el Muñeco, pero también con buen historial ante Boca.

Controlar a Leandro Paredes, que volverá al primer equipo del Xeneize, será una de las misiones del entrenador y en ese sentido, las primeras pistas apuntan a un doble 5 con Juan Portillo y Enzo Pérez, otro que sabe de batallas ganadas ante el clásico rival. Esto podría dejar afuera a Kevin Castaño, uno de los más cuestionados en la derrota ante Gimnasia.

Desde hoy hasta el sábado, habrá muchas pruebas y también poca data. Gallardo, en silencio, arma el plan y sueña con otro impacto, como el del año pasado, cuando ganó con equipo alternativo y gol de Manuel Lanzini, el denominado «suplentazo».

Así festejo Gallardo el «suplentazo» del año pasado. (Archivo)

El registro favorable de River

River ganó cuatro de los últimos 10 Superclásicos disputados en La Bombonera y tres fueron con Marcelo Gallardo en el banco (el restante, con Martín Demichelis). Boca festejó en dos y los otros cuatro terminaron en pardas. Sin dudas, el Millonario se sintió cómodo en la mayoría de sus últimas visitas a La Bombonera y apuesta por un replay.

Lo grita Lanzini, que ya no está. Lo sufre Cavani, que estaría en el banco.

El Xeneize llega con margen de puntos (si suma uno de los últimos seis clasifica a la Libertadores) y eso, a pesar de la adrenalina superclásica, puede jugarle una mala pasada. En ese aspecto también trabajará el Muñeco, para revertir la historia, encontrar algo de paz y, claro, renovar su vínculo con la entidad Millonaria.