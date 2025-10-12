River no levanta cabeza: perdió con Sarmiento y se fue silbado en el Monumental

River Plate cayó en el Monumental y se retiró silbado por su gente. (Foto: FBaires)

River Plate sufrió un duro revés en el Estadio Monumental. Perdió 1-0 ante Sarmiento de Junín en el marco de la 12 fecha del torneo Clausura. El Millonario acumuló su cuarta derrota consecutiva en el campeonato local y profundizó su mal momento futbolístico.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa una preocupante racha: perdió cinco de los últimos seis partidos, con un rendimiento que no logra levantar. Ante su público, el equipo mostró nuevamente una versión apagada y sin respuestas, lo que derivó en insultos y silbidos desde las tribunas.

El único gol de la noche llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Iván Morales aprovechó una floja respuesta de Franco Armani para marcar el 1-0 parcial, resultado que se mantendría hasta el final.

¡INSÓLITO ERROR DE ARMANI Y GOL DE MORALES PARA EL 1-0 DE SARMIENTO ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL! pic.twitter.com/wqzdv1c7hR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Durante el complemento, River intentó reaccionar, pero volvió a chocar con su propia falta de precisión. Le costó hilvanar juego, generó pocas chances claras y nunca logró poner en aprietos al arquero rival. Desde las gradas, la impaciencia de los hinchas se hizo notar ante un equipo que no encuentra rumbo.

LLUVIA DE SILBIDOS A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL TRAS LA DERROTA ANTE SARMIENTO. pic.twitter.com/RsKovigu3N — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Por su parte, el conjunto de Facundo Sava realizó un partido inteligente: se replegó con orden, defendió la ventaja y casi no sufrió sobresaltos. En el cierre del encuentro, Miguel Ángel Borja logró convertir, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

RIVER LLEGÓ AL EMPATE CON BORJA PERO…❌ Cristian Jaime hizo una gran jugada pero el gol fue anulado por posición adelantada del colombiano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CsqwKxglbN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 13, 2025

Con este resultado, River quedó quinto en el Grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento escaló al octavo lugar con 15 unidades. En la tabla anual, el Millonario se mantiene tercero con 49 puntos, en zona de repechaje para la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense en su próximo compromiso.

De cara a la fecha 13, el equipo de Gallardo buscará cortar la mala racha cuando visite a Talleres en Córdoba, el sábado a las 22:15. En tanto, el elenco juninense recibirá a Vélez en el Eva Perón.

