Fin de la novela: el Diablito Echeverri tiene nuevo equipo

Claudio Echeverri cortó su préstamo en Bayer Leverkusen la semana pasada, luego de un acuerdo entre todas las partes debido a la escasa cantidad de minutos que disputó en el conjunto alemán.

El Diablito presionó para volver a River, en donde Marcelo Gallardo lo esperaba con las puertas abiertas. Sin embargo, el Manchester City pretendía que continuara su desarrollo en Europa, al considerar que un regreso al fútbol argentino representaba un retroceso en su carrera.

La dirigencia del club inglés tuvo la última palabra y definió que Echeverri continúe su carrera en Girona. El club español forma parte del mismo grupo empresario que el equipo de Manchester, el City Football Group, lo que facilitó la operación.

El joven futbolista llega al conjunto catalán a través de un préstamo hasta junio de 2026, mes en el que comenzará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Echeverri sabe que será difícil ganarse un lugar en la nómina de convocados, aunque ya fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni y un buen rendimiento podría volver a ponerlo en consideración.

Actualmente, Girona atraviesa un presente complejo: se encuentra en puestos de descenso en La Liga, con 15 puntos en 17 jornadas, producto de apenas tres triunfos. El equipo es dirigido por Miguel Ángel Sánchez Muñoz, el entrenador que lo llevó a la Primera División y luego a disputar la Champions League, pero que en esta temporada aún no logra encontrar el rumbo.