River oficializó la llegada de Ángel Correa: es el sexto refuerzo de Coudet

Luego de una larga espera, River confirmó la llegada de Ángel Correa. Tras una negociación extensa que duró dos meses y un contratiempo de último momento, el futbolista de 31 años vestirá la camiseta del Millonario a partir de este segundo semestre.

Así lo comunicó el Millonario en sus redes sociales: «River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa«. Además, remarcaron que el atacante se «realizará la revisión médica para poder firmar su contrato», que se extenderá hasta diciembre de 2029.

COMUNICADO OFICIAL



River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa.



En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución. pic.twitter.com/LQ53evNSj7 — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

La transferencia se realizó por 15 millones de dólares por la totalidad del pase más dos millones por objetivos a cumplir. Es la compra más cara de la historia de River, superando la de Lucas Pratto y Kevin Castaño, y del futbol argentino.

Será el quinto campeón del mundo en el equipo de Chacho Coudet, junto a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Germán Pezzella. Además, es el sexto refuerzo de este mercado de pases, luego de las llegadas de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borre, Mauro Arambarri, Giovanni González y Otamendi.

Desde su llegada al futbol mexicano a mediados de 2025, Correa disputó 27 partidos, anotó ocho goles y dio nueve asistencias. El jugador regresa al futbol argentino tras 12 años, luego de su salida en 2014 desde San Lorenzo a Atlético Madrid.