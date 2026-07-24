El Gobierno proyecta el dólar a $1.800 para fin de 2026 entre exportaciones récord y aranceles de EE. UU.

Tendencia cambiaria: La menor oferta estacional de divisas para la segunda mitad del año presionará la cotización del dólar en la plaza financiera. (Foto: illustrativa)

La economía argentina encara la segunda mitad de 2026 con la vista puesta en el mercado cambiario y el comercio exterior. Mientras las estimaciones oficiales preparan el terreno para un dólar cercano a los $1.800 para fin de año, el país amortigua las nuevas barreras proteccionistas impuestas por Estados Unidos y se encamina a un superávit histórico en exportaciones estratégicas.

En su columna para Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende analizó las proyecciones para el tipo de cambio, el récord de depósitos en dólares, el avance del riesgo país y el trato preferencial que obtuvo la Argentina en el escenario internacional.

Dólar a $1.800: las proyecciones cambiarias para el segundo semestre

Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, abrieron la discusión al insinuar que la cotización del dólar podría deslizarse hacia la zona de los $1.800 hacia fin de año. Para Pablo Wende, esta proyección no implica una devaluación disruptiva, sino la antesala de un período con menor oferta de divisas.

«El Banco Central compró divisas de a 30 o 40 millones por día en julio, cayendo a menos de la mitad respecto a meses anteriores. Hay menos oferta y eso se va a profundizar. Vamos hacia meses donde confluyen la demanda por importaciones, el atesoramiento y el turismo, por lo que es probable que tengamos un verano con más movimiento cambiario», explicó Wende.

En ese marco, el analista remarcó que un reajuste alineado con la inflación no resulta perjudicial para la competitividad: «Para mantener el tipo de cambio real, cuando la inflación se mueve, el dólar se tiene que mover mínimamente. Con este nivel de tipo de cambio, las exportaciones están en niveles récord, por lo que no hay justificación para una gran devaluación».

Asimismo, destacó las alternativas del mercado financiero para evitar la pérdida de poder adquisitivo del ahorro en dólares, como plazos fijos en dólares que rinden hasta un 5% anual, Fondos Comunes de Inversión (FCI) con retornos del 7% al 8% y los títulos Bopreal.

El impacto de las tasas en EE. UU., el riesgo país y el marco arancelario

En el plano internacional, Pablo Wende advirtió sobre un factor crítico que le pone un techo a la recuperación de los activos locales: la suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años (alrededor del 4,70%).

«La inflación en Estados Unidos empuja las tasas al alza y eso es una mala noticia para la Argentina, porque encarece y aleja la posibilidad de financiamiento. Si un inversor puede comprar un bono americano rindiendo casi 5%, cae el apetito por títulos emergentes. Esto hizo que el riesgo país volviera a ubicarse por encima de los 430 puntos«, detalló el analista.

A esta presión financiera se sumó la renovación del esquema de aranceles comerciales por parte del gobierno de Donald Trump que volvió a tensionar el comercio global con una tasa general del 12,5% y gravámenes de hasta el 50% para el acero y el aluminio. Sin embargo, la Argentina obtuvo un marco preferencial.

«Para la Argentina los aranceles quedaron en un 10% general y fuimos excluidos de las alícuotas para el aluminio y el acero, además de la carne vacuna. Fuimos bastante privilegiados por el trabajo diplomático y la sintonía política existente», indicó Wende.

La situación contrasta de forma drástica con la de Brasil, país al que la Casa Blanca le impuso un arancel del 25%. La medida respondió, entre otros factores, al masivo éxito del sistema de pagos electrónicos PIX —desarrollado por el Banco Central brasileño—, al que Washington acusó de generar «competencia desleal» contra las redes de tarjetas de crédito estadounidenses como Visa y Mastercard.

Récord de exportaciones y depósitos en dólares por US$40.000 millones

Pese a los vaivenes de la economía global, las proyecciones de comercio exterior para la Argentina muestran cifras inéditas. El país se encamina a superar los US$ 100.000 millones en exportaciones totales durante 2026, con un cambio de matriz estructural donde la energía adquiere un protagonismo central.

«La gran noticia de este año es el dinamismo exportador diversificado. La balanza energética sola va a aportar un superávit de entre US$ 10.000 y 13.000 millones, aportando prácticamente la mitad del superávit comercial total. Esto cambia la historia, porque el país ya no depende únicamente del sector agropecuario», ponderó Pablo Wende.

A este flujo se le suma el desempeño de la economía del conocimiento, que aportará más de US$ 10.000 millones en servicios.

Finalmente, la liquidez del sistema financiero local muestra una solidez sin antecedentes recientes. Tras la consolidación del régimen de regularización de activos y las medidas de inocencia fiscal, los depósitos en dólares en los bancos alcanzaron la marca récord de US$ 40.000 millones, de los cuales más de US$ 20.000 millones ingresaron de forma directa al circuito bancario, abaratando sustancialmente las tasas de crédito para el sector productivo.

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