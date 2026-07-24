En fotos, así se pinto de blanco Pehuenia – Moquehue: confían en que habrá nieve «por un par de meses más»



¿Lo mejor de la temporada de invierno todavía está por venir? En Villa Pehuenia- Moquehue confían en que así será, tras la intensa nevada de esta semana. «Estamos con un buen pronóstico de nevadas por delante y eso es alentador. Nos da la ilusión de que se pueda sostener la nieve por un par de meses más», comentó la secretaria de Turismo, Eugenia Napolitano.

La funcionaria aseguró que la nieve se ve tanto “en la puerta de casa” como en la ruta. La seguidilla de precipitaciones comenzó el miércoles, continuó el jueves y se prevé también hoy, viernes, y el fin de semana, Según pronostica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Esa postal renovó el entusiasmo de residentes, prestadores y visitantes que llegaron en busca de nieve.

Aunque el impacto económico se conocerá a principios de la semana próxima, Napolitano anticipó que se registra una «muy buena tasa de reserva, pero todavía hay lugar». Destacó que el público de Buenos Aires «siempre está presente y este año no es distinto» y que, en paralelo, crece el movimiento de turistas de cercanía, especialmente de Neuquén y Río Negro, que suelen definir sus viajes sobre la hora, de cara a los fines de semana.

Pehuenia se vistió de blanco. (Gentileza).

Una nevada que reimpulsa la temporada

Esta gran nevada trajo alivio para la comunidad de Pehuenia que la esperaba con ansias. Si bien ya se habían registrado episodios de nieve durante el invierno, el destino necesitaba una acumulación mayor para «vestirse de blanco» y consolidar las condiciones para las actividades en la montaña.

Alguna de las postales que dejó la nieve. (Gentileza).

Esa transformación del paisaje vino acompañada del operativo habitual de invierno: despeje de calles, rutas y accesos a puntos muy concurridos como el Parque de Nieve Batea Mahuida.

Aunque ya está a punto de finalizar julio, Napolitano remarcó que el fuerte de Villa Pehuenia–Moquehue no se agota en las vacaciones de invierno. Recordó que Batea Mahuida «típicamente es un parque en el que se extiende bastante la posibilidad de venir y esquiar y practicar deportes porque suele estar con buena calidad y cantidad de nieve hasta mediados de octubre».

Los turistas disfrutan de la nieve en el Parque Batea Mahuida. (Gentileza).

Esos antecedentes, sumado al pronóstico de nuevas nevadas, alimenta la expectativa de un agosto muy activo, sostenido sobre todo por el turismo regional de fin de semana.

«Es un parque de nieve, no es un centro de esquí, y eso también hace una diferencia», insistió. Lo definió como un espacio «muy familiar, muy cercano, ideal para familias y para gente que quizá esté aprendiendo», con pistas amplias y sin grandes aglomeraciones, en un ambiente «muy relajado».

El Parque de Nieve se destaca por su ambiente familiar. (Gentileza).

Además, subrayó que se trata de territorio de la comunidad mapuche Puel y que el parque es administrado por la propia comunidad, lo que le aporta un diferencial frente a otros destinos de nieve.

Más allá de la expectativa que genera el invierno, desde Turismo insistieron en que la propuesta del destino no depende exclusivamente del manto blanco. «Alternativas para disfrutar de Villa Pehuenia–Moquehue hay con y sin nieve», señaló la funcionaria. Entre ellas mencionó las caminatas, la gastronomía que «siempre es un motivo de visita», los bosques de araucarias milenarias y los lagos, que «se siguen disfrutando también, incluso, en esta época».

En ese contexto, el municipio apunta a consolidar una temporada invernal prolongada, que combine la llegada de visitantes de larga distancia con un flujo sostenido de viajeros de cercanía que eligen escapadas cortas. La nieve de esta semana, coinciden en Turismo, llegó en el momento justo para reimpulsar la agenda de agosto y alargar el atractivo de la nieve bien entrada la primavera.

Consejos para viajeros de último minuto

La nevada reactivó también las consultas de quienes evalúan salir casi sin planificación desde el Alto Valle y otras puntos cercanos. Para ellos, Napolitano les sugirió que tengan en cuenta las condiciones de acceso. Explicó que, en invierno, de las tres rutas que unen Zapala con Villa Pehuenia–Moquehue, «suele quedar una de esas tres rutas con apertura casi todos los días del año» y que los cierres suelen ser momentáneos, mientras las máquinas trabajan en el despeje para garantizar una circulación segura.

Entre las recomendaciones básicas, pidió priorizar los horarios diurnos para viajar y mantenerse informados sobre el estado de las rutas. Recordó que en esta época es clave la portación de cadenas: más allá de que su colocación dependerá del estado puntual de la calzada, llevarlas en el vehículo es una condición necesaria para circular.

También aconsejó salir con el tanque de combustible lleno, ropa de abrigo adecuada, algún alimento calórico y agua caliente o para hidratarse, como medidas preventivas ante cualquier demora o imprevisto.

Otro punto que marcó la secretaria es la conectividad. Si bien ha mejorado con nuevas antenas, todavía hay tramos de montaña sin señal de celular ni datos. Por eso sugiere que, «en el último punto donde hay señal», los viajeros avisen al alojamiento que ya están en camino, para que los esperen y puedan advertir si se produce alguna demora inusual en el arribo.

Para quienes llegan sin reserva previa, la herramienta central es el WhatsApp de la Oficina de Información Turística (2942472732) que atiende entre las 9 y las 20. A través de ese canal, los informantes brindan datos actualizados sobre alojamientos habilitados y disponibilidad del día, además de contactos de prestadores de actividades y alquiler de equipos e indumentaria de nieve.

También sugirió consultar los sitios oficiales de al Municipalidad (https://www.villapehuenia.gob.ar/) y del Parque de Nieve Batea Mahuida (http://bateamahuida.com). De este modo, incluso los viajeros de último minuto pueden organizar su estadía y aprovechar un fin de semana de pueblo blanco en plena cordillera neuquina.