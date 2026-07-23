Nicolás Otamendi tuvo su primer entrenamiento con River y espera ser titular el sábado

Cambio de chip y nuevo desafío deportivo iniciado para Nicolás Otamendi, que hoy cumplió su primer entrenamiento con los colores de River Plate, siendo uno de los grandes refuerzos del mercado de pases del fútbol argentino.

El zaguero central, de reciente participación en la Copa del Mundo, ya practicó a las órdenes de Eduardo Coudet y quedó a disposición del técnico para afrontar la primera fecha del Torneo Clausura, el próximo sábado ante Barracas.

El experimentado defensor central, surgido de Vélez y de reciente paso por Benfica de Portugal, postergó sus vacaciones tras cumplir con su último ciclo en el seleccionado argentino y se presentó hoy en el predio del Millonario, sonriendo y abierto a los fanáticos presentes.

Nada como vestir estos colores 😍 pic.twitter.com/Pl3KvENAIL — River Plate (@RiverPlate) July 23, 2026

Con 38 años, Otamendi, confeso simpatizante de River, había manifestado en el pasado su deseo de jugar con la banda roja, una negociación que se terminó de concretar en la previa a la disputa de la Copa del Mundo.

Luego de cumplir su primer entrenamiento, el defensor podría ser de la partida este sábado en el debut Millonario en el Torneo Clausura, recibiendo a Barracas Central en el Monumental desde las 19:15, por el Grupo B.

En su arribo a Buenos Aires, tras la Copa del Mundo, Otamendi dijo que se ponía rápidamente bajo las órdenes de Coudet y quedar a disposición. Además, sabe que River viene de quedar eliminado en la Copa Argentina, sorpresivamente, ante Aldosivi de Mar del Plata, en plena disputa del Mundial.

Junto a Otamendi también se presentó a entrenar Gonzalo Montiel, el otro integrante del plantel mundialista con la Selección, otra presencia de peso muy necesaria para un River que, luego del paso en falso la semana pasada, necesita de referentes para revertir este opaco presente.