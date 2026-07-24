Abren la convocatoria para la Feria Municipal del Libro de Viedma

La Municipalidad de Viedma, a través de la Editorial Municipal, abrió la convocatoria para escritores y escritoras de la Comarca interesados en presentar sus libros, así como para quienes deseen acercar propuestas de actividades que integren la programación de la edición 16 de la Feria Municipal del Libro, que se realizará del 13 al 15 de noviembre.

La convocatoria está dirigida a autores y autoras que deseen presentar obras que no hayan sido exhibidas en ediciones anteriores de la Feria y que hayan sido publicadas hace no más de dos años.

Podrán participar editoriales, instituciones, gestores culturales y referentes del ámbito literario con proyectos y actividades que enriquezcan la programación del tradicional encuentro cultural.

Las propuestas serán evaluadas por el equipo organizador de la Subsecretaría de Cultura, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos para esta edición de la Feria.

La inscripción permanecerá abierta desde el 1 hasta el 31 de agosto y las personas interesadas deberán enviar sus propuestas al correo electrónico feriamunicipaldellibroviedma@gmail.com.

La Feria Municipal del Libro se consolida año tras año como un espacio de encuentro entre lectores, escritores, editoriales y la comunidad en general, promoviendo la circulación de libros, el intercambio de ideas y el valor de la lectura como una experiencia compartida que fortalece la vida cultural de Viedma.