Asumió el nuevo intendente interino de Allen tras la suspensión de Román y renuncian funcionarios

Tras la suspensión preventiva del intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), dispuesta por el Concejo Deliberante en el marco del proceso de investigación por la denuncia presentada en su contra por la compra directa de una camioneta para uso oficial, Fabián Figueroa (UCR Auténtica) asumió este viernes de manera interina al frente del Ejecutivo municipal. El cambio de mando estuvo acompañado por las primeras renuncias dentro del gabinete y el inicio de una reorganización de la estructura de gobierno.

Uno de los funcionarios en formalizar su salida fue el jefe de Gabinete, Martín Campos, quien presentó su carta de renuncia en la que cuestionó el rumbo de la nueva administración. En el escrito, el exfuncionario aseguró que deja el cargo por su «profundo desacuerdo con las recientes decisiones adoptadas en el ámbito institucional, con el rumbo que asumirá la nueva gestión y con la falta de respeto hacia la voluntad de la ciudadanía».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO afirmó que otros integrantes del gabinete también decidieron dar un paso al costado y señaló que, por el momento, continúan en funciones únicamente las áreas de Hacienda y Legales.

Mientras tanto, Figueroa comenzó a definir los primeros cambios en la estructura del Ejecutivo.

La suspensión preventiva de Marcelo Román fue dispuesta por el Concejo Deliberante y luego promulgada en el boletín oficial, en el marco del proceso institucional previsto en la Carta Orgánica Municipal. La medida, que no implica una destitución, busca apartar temporalmente al jefe comunal mientras avanza el procedimiento impulsado tras la formulación de cargos en la causa judicial que lo involucra.

Asumió Fabián Figueroa: las primeras prioridades del nuevo intendente interino de Allen

Fabián Figueroa, el nuevo intendente interino de Allen. Foto: gentileza.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Fabián Figueroa aseguró que su prioridad será restablecer el funcionamiento del Municipio y devolver normalidad a los servicios públicos. «Lo primero es poner en marcha el municipio para que los vecinos vuelvan a tener respuestas«, planteó el intendente interino.

Entre los ejes inmediatos de la gestión mencionó la recolección de residuos, el funcionamiento de las áreas operativas y la recuperación de la relación institucional con el Gobierno de Río Negro. «Estamos en tratativas de un armado de un gran equipo para sacar la ciudad adelante. Convocando a instituciones y dirigentes para prepararse y trabajar en conjunto con el Gobierno provincial. Hay que retomar las obras paralizadas», sostuvo.

Figueroa también adelantó que una de las primeras decisiones administrativas será solicitar una auditoría para conocer el estado económico y financiero de la Municipalidad. «Primero hay que saber cómo está el Municipio», señaló, y explicó que, una vez concluido ese diagnóstico, evaluará la posibilidad de declarar la emergencia económica si la situación lo requiere.

El jefe comunal interino remarcó que el objetivo de las primeras semanas será estabilizar la gestión y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales mientras avanza el reordenamiento del gabinete tras el cambio de conducción política.