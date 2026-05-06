River prepara una oferta millonaria por el uruguayo Arambarri

River se enfoca en el duelo ante Carabobo por la 4° fecha de la Copa Sudamericana. Además, el Millonario recibirá a San Lorenzo por los octavos de final del Apertura.

Pero, a la par de que se enfoca en terminar de la mejor manera el semestre, ya pone la atención en el próximo mercado de pases. Uno de los principales apuntados sería el uruguayo Mauro Arambarri. El mediocampista que actualmente juega en Getafe es del gusto de Coudet y en los próximos días llegaría la primera oferta.

Todavía no transcendió cuál será la cifra que planea desembolsar River por el jugador. Según Transfermarkt, el futbolista de 30 años tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Claramente, desde la dirigencia comandada por Di Carlo tratarán de ficharlo por una cifra menor.

En Núñez apuntan a comprar un porcentaje o un préstamo con opción u obligación de compra. El Getafe posee la mitad de la ficha del futbolista, un 30% a Boston River y el 20% restante le corresponde al propio jugador.

Las intenciones de Arambarri son emigrar al futbol argentino. Por esto, se cree que no habrá trabas en las negociaciones y se espera que sea el primer refuerzo de la era Coudet. El futbolista nacido en Salto se caracteriza por un buen trabajo defensivo y una importante llegada al área rival, además de una contundente presencia en el terreno de juego.