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Los convocados de River para la Sudamericana: vuelve Castaño y no viajan cinco titulares

River definió la lista de convocados para el viaje a Venezuela para enfrentar este jueves a Carabobo por la Copa Sudamericana. El Chacho Coudet le dio descanso a varios jugadores.

Redacción

Por Redacción

Acuña y Moreno no viajan a Venezuela. (Foto: @RiverPlate)

Acuña y Moreno no viajan a Venezuela. (Foto: @RiverPlate)

Con una agenda apretada por delante, el Chacho Coudet sorprendió y confirmó la lista de convocados para el viaje a Venezuela por la Copa Sudamericana con varias bajas.

River visita a Carabobo este jueves a las 21:30 y el entrenador decidió darle descanso a cinco jugadores que habitualmente son titulares y no viajarán.

Se trata de Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván. Al no estar por la Sudamericana se espera que sí jueguen el domingo contra San Lorenzo por los octavos de final del Apertura.

Coudet tampoco quiso arriesgar a Fausto Vera y Sebastián Driussi, recién recuperados de sus lesiones. Tuvieron el alta esta semana y podrían volver por el torneo local.

Además, el entrenador volvió a convocar a Kevin Castaño y a Santiago Lencina, relegados desde su llegada al club. El colombiano tiene muchas chances de ser titular ante las ausencias de Moreno y Vera. También están los juveniles Facundo González, Lucas Silva, Ulises Giménez y Lautaro Pereyra.

El posible equipo de River contra Carabobo es con: Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Pezzella, Viña; Castaño, Galoppo, Juan Cruz Meza, Kendry Páez; Salas y Freitas. Colidio, Subiabre o Maximiliano Meza también podrían meterse.


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Con una agenda apretada por delante, el Chacho Coudet sorprendió y confirmó la lista de convocados para el viaje a Venezuela por la Copa Sudamericana con varias bajas.

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