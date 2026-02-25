River recibe a Banfield en la despedida de Gallardo: formaciones, hora y TV

Este jueves, River enfrentará en el Monumental a Banfield por la 7° fecha del torneo Apertura. El Millonario vivirá una tarde/noche emotiva donde despedirá a Marcelo Gallardo, tras un flojísimo segundo ciclo del entrenador más exitoso de la historia riverplatense.

A pesar de la emoción que existirá en Núñez, River necesita volver al triunfo en el torneo, tras tres derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar. Además, el Muñeco buscará despedirse ante su gente con una alegría.

El Muñeco Gallardo dirá adiós ante su gente tras un pésimo segundo ciclo.

Para este emotivo encuentro, Gallardo deberá realizar dos modificaciones obligadas: Franco Armani saldrá del equipo tras resentirse de la lesión e ingresará Santiago Beltrán. Además, no estará Juan Fernando Quintero, quien se desgarró frente a Vélez. Su lugar lo ocupará Santiago Lencina, que integrará la mitad de la cancha junto con Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván.

En la última línea se mantendrán los «fijos» (Montiel y Martínez Quarta) y la única duda es si mantiene a Paulo Díaz, quien fue titular en los últimos dos partidos, o si dispone el regreso de Rivero. Quien regresará al once inicial será Marcos Acuña, tras ausentarse frente al Fortín por un cuadro febril. Entrará por Matías Viña, de flojo nivel desde su llegada al Millonario.

Arriba, Sebastián Driussi estará desde el inicio y es una incógnita quién será su acompañante. Tras los flojos presentes de Salas, Ruberto y Colidio (terminó con una sobrecarga frente a Vélez), quien pica en punta para ser titular es Joaquín Freitas: el juvenil de 19 años viene siendo de lo poco rescatable del equipo del Muñeco en los últimos partidos.

Banfield buscará amargarle la despedida al Muñeco

Banfield llega al Monumental luego de su mejor partido en el Apertura. El pasado sábado, el Taladro goleó 3-0 a Newells y llega envalentonado a enfrentar al Millonario. Para este compromiso, Troglio mantendrá la base que mostró un gran nivel frente a la Lepra.

Al equipo del Sur de Buenos Aires le sienta bien jugar en el Monumental. De las últimas 4 veces que visitó a River, ganó en dos ocasiones y solo perdió una vez. Cabe destacar que no se enfrenta al Millonario hace más de un año, tras no compartir zona en 2025.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas. DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio. DT: Pedro Troglio.

Hora: 19:30

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.