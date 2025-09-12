River tiene una visita de riesgo ante Estudiantes en busca de la punta del Clausura: formaciones, hora y TV

River se mide con Estudiantes con el objetivo de seguir en la cima de su grupo.

River visita este sábado a Estudiantes, desde las 19 en el Estadio Uno de La Plata, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Para este encuentro, el técnico Marcelo Gallardo podrá con los futbolistas que estuvieron con sus selecciones durante la Fecha FIFA.

Tanto Gonzalo Montiel como Marcos Acuña trabajaron a la par apenas regresados de Ecuador, mientras que el resto de los convocados tuvo el miércoles libre.

El DT Millonario tiene la intención de contar con la mayoría de los titulares aunque los que sumaron muchos minutos en las Eliminatorias, están en duda.

La prioridad es tenerlos en condiciones para el próximo miércoles contra Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Estudiantes de La Plata también tendrá Copa Libertadores la próxima semana, por lo que el partido ante River enfrentará a dos con la atención puesta en ambos frentes.

El Pincha jugará el próximo jueves, un día después que River, como visitante de Flamengo en Río de Janeiro.

En este sentido, Domínguez podría guardar a una de las figuras del equipo, Guido Carrillo, quien arrastra una sobrecarga muscular. Su lugar sería ocupado por un ex River, Lucas Alario, quien todavía no logró buenos rendimientos en Estudiantes.

Las probables formaciones

Estudiantes (LP): F. Muslera; Román Gómez, L. González Pírez, F. Rodríguez y Santiago Arzamendia; Mikel. Amondarain, S. Ascacíbar: Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

River: Franco Armani; Bustos o Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; G. Galoppo o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, J. C. Portillo; S. Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: UNO (La Plata)

Hora: 19

TV: SPN Premium