Nueva pelea entre River y Racing: conflicto por la fecha del cruce por Copa Argentina

River y Racing ya entraron en conflicto por la fecha de la Copa Argentina.

Luego del parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, la pelota vuelve a rodar en el fútbol argentino y este fin de semana se desarrollará la octava fecha del Torneo Clausura. Pero con los cuartos de final de la Copa Libertadores por delantero, River y Racing vuelven a entrar en conflicto.

De cara a los cuartos de final de la Copa Argentina, el Millonario y la Academia se preparan para el choque decisivo y la previa ya arrancó con polémica luego de las declaraciones de Gustavo Costas.

El entrenador del conjunto de Avellaneda manifestó la postura de su club: jugar el 8 de octubre. Este pedido del DT es opuesto a la solicitud del conjunto de Núñez, que pidió disputar el encuentro el 1 o 2 de de octubre, una semana antes.

Luego de la vuelta de los cuartos de la Libertadores, River enfrentará a Deportivo Riestra y Racing el clásico de Avellaneda ante Independiente. Por este motivo es que La Academia no quiere jugar partidos tan pesados con tan poco descanso.

Mientras que el Millonario tiene varios jugadores convocados a distintas selecciones Marcos Acuña, Gonzalo Montiel a Argentina, Paulo Díaz a Chile, Juanfer Quintero, Kevin Castaño a Colombia y Matías Galarza a Paraguay. Y de cara a la próxima fecha FIFA a mediados de octubre, que se disputará entre el 10 y el 14, Gallardo podría perder a algunas de sus figuras.

Sin embargo, estas discusiones todavía no pasaron a un plano formal y habrá que esperar a que se completen al menos las idas del torneo continental para que se esclarezca el panorama. En caso de que ambos queden eliminados, podría postergarse para la fecha de las semifinales.

Dónde podría jugarse el cruce entre River y Racing por Copa Argentina

Como la fecha todavía está lejos de definirse, la sede para el cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre River y Racing tardará en conocerse.

Si bien en un primer momento surgió el Mario Alberto Kempes de Córdoba como una opción viable, el Gigante de Arroyito de Rosario aparece como alternativa.