El técnico de Aston Villa celebró la continuidad de Dibu Martínez: “El mejor arquero del mundo”

El entrenador Unai Emery volvió a dejar en claro la importancia de Emiliano Dibu Martínez en el Aston Villa luego de que el marplatense decidiera seguir en la institución.

El técnico español aseguró en conferencia de prensa que la continuidad del arquero argentino es “una gran noticia” para el club y lo calificó como “el mejor arquero del mundo”.

El futuro de Martínez había sido uno de los grandes temas del último mercado de pases, ya que todo indicaba que podía despedirse de Villa Park, aunque finalmente no se concretó ninguna salida.

El Dibu fue vinculado en varias oportunidades con Manchester United, especialmente en los últimos días del mercado de pases. Sin embargo, los Red Devils decidieron apostar por el belga Senne Lammens y el marplatense permaneció en Birmingham.

“Que se quede son buenas noticias. Estoy muy contento con ello, porque es el mejor arquero del mundo. Su compromiso con el Villa es enorme”, sostuvo Emery, dejando atrás las polémicas declaraciones que había hecho semanas atrás, cuando señaló que “se había acabado el tiempo” para el argentino.

El español destacó no solo su nivel deportivo, sino también su profesionalismo y mentalidad: “Siempre entrena dando el máximo, respetando al Aston Villa. Emi es muy feliz y sabe que sus retos están ahora en el Aston Villa y en la Selección argentina”, agregó.