Un juvenil de River apuntó contra Gallardo tras su segunda salida a préstamo del Millonario

Marcelo Gallardo se enfoca en reforzar a River para la temporada 2026. Mientras comanda la pretemporada del Millonario en San Martín de los Andes, el Muñeco recibió una durísima crítica por parte de un ex River.

En su presentación en Platense, Tomás Nasif, ex futbolista de la Reserva de River, se refirió a los pocas oportunidades que tuvo en el club de Núñez y apuntó directamente contra el técnico: «Sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón, pero todos estábamos ilusionados y sabíamos que podía estar cualquiera, porque lo hicimos muy bien«. Cabe destacar que el delantero formó parte del plantel que se coronó campeón del torneo de Reserva en 2024.

Además, manifestó la decepción que significó no poder sumar minutos en Primera con la camiseta de River: «Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza y pensas que pronto vas a jugar».

El futbolista de 22 años volvió al Millonario luego de un préstamo de un año en Banfield. Al regresar a la institución riverplatense, el cuerpo técnico le comunicó que no sería tenido en cuenta para este 2026. Ante este panorama, Nasif fue cedido al Calamar, que disputará la Copa Libertadores.

La llegada de Andino se estira: ¿Depende del jugador?

En las últimas horas se conoció que el Millonario está muy cerca de arreglar con Santino Andino, futbolista de Godoy Cruz. Desde la institución mendocina, señalaron que ya tienen todo arreglado con River (5 millones de dólares por el 80%), pero que el traspaso no se realiza por la indecisión del jugador.

Resulta que el joven de 20 años cambió de representación en los últimos días y sus nuevos agentes quieren que el futbolista recale en el futbol europeo. Incluso ya llegó una oferta del Panathinaikos, pero el club griego quiere la totalidad del pase.

José Mansur, presidente del Tomba, manifestó que les «conviene ser socios de River para apostar al futuro del chico» y enfatizó que «no planean vender todo el pase del jugador«. Hasta el momento, no hay novedades sobre el tema, pero River desea cerrar esta negociación en los próximos días. Si no se realiza la transferencia, el Millonario buscará nuevas alternativas.