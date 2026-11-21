Juan Cruz Meza se recuperó del desgarro que sufrió a principios de mes y estará disponible ante Lanús. (Foto: Archivo/FOTOBAIRES)

Luego del parate por la fecha FIFA, River recibirá a Lanús este domingo desde las 19 en el estadio Monumental por los octavos de final del torneo Clausura. El árbitro será Pablo Dóvalo y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

El Millonario viene de derrotar a Aldosivi por 2-0 en el estadio José María Minella, resultado con el que se aseguró el cuarto puesto de la zona B y el séptimo de la tabla anual, por lo que está obligado a consagrarse para clasificar a la próxima Copa Libertadores. El Granate, en tanto, llega a este duelo después de empatar 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que lo dejó quinto en la zona A.

El ganador del cruce en Núñez se medirá con el vencedor del duelo entre Instituto y Huracán. La Gloria tiene asegurada la localía hasta una hipotética final, mientras que el Globo sería visitante tanto ante River como frente a Lanús.

¿Ponzio repite la formación?

En cuanto al equipo inicial de River, Leonardo Ponzio analiza repetir la fórmula que le dio resultado en Mar del Plata.

De esta manera, a pesar de que Lucas Martínez Quarta ya cumplió la suspensión por la expulsión que recibió ante Boca, Lautaro Rivero permanecería en la zaga central junto a Nicolás Otamendi, el capitán, y el Chino esperaría por su oportunidad en el banco de suplentes.

Por su parte, Gonzalo Montiel todavía debe cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta roja que recibió en la Bombonera, ya que le redujeron la sanción de tres partidos a dos. Así, estaría disponible nuevamente para unos hipotéticos cuartos de final. Giovanni González permanecerá en el lateral derecho, mientras que Marcos Acuña ocuparía el sector izquierdo.

En el mediocampo, Ponzio sufrió las bajas de Aníbal Moreno y Fausto Vera, con quienes esperaba contar para este partido. El catamarqueño será operado este martes por la discopatía lumbar que arrastra desde hace casi tres meses, mientras que Vera padece una tendinitis en el pie izquierdo luego de recuperarse de un desgarro.

De esta manera, el juvenil Santiago Espíndola, que debutó en Primera ante Aldosivi, volvería a salir desde el arranque, acompañado por Tomás Galván y Tobías Andrada a sus costados. Thiago Almada oficiará de enganche, mientras que Ángel Correa y Lucas Beltrán, los goleadores en el Minella, conformarán el binomio ofensivo.

Pellegrino ultima detalles en Lanús

El Granate necesitaba derrotar a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, pero el empate 1-1 lo dejó en el quinto puesto de la zona A y lo obligó a disputar la primera instancia de los playoffs del torneo Clausura como visitante.

Para el duelo ante River, Mauricio Pellegrino no podrá contar con el volante central Agustín Cardozo, a causa de un traumatismo en el peroné de la pierna derecha. Además, el zaguero paraguayo José Canale iría al banco de suplentes por un esguince de rodilla que sufrió a principios de noviembre, en el empate frente a Gimnasia de Mendoza.

El equipo del sur bonaerense es, junto a Rosario Central, el que menos goles recibió en la fase regular del Clausura, con apenas 12 tantos en contra, y buscará hacer valer esa fortaleza defensiva en el Monumental.

El historial y el objetivo de no terminar la temporada

En el historial entre ambos, River lleva una amplia ventaja. Se enfrentaron en 142 oportunidades y el Millonario se quedó con 78 victorias, además de 34 empates y 30 derrotas.

Sin embargo, la estadística se revierte al analizar los cruces de eliminación directa: Lanús ganó cinco y River apenas uno. El Granate se impuso en la Copa Beccar Varela (1933), en la primera fase de la Copa Sudamericana (2009), en los cuartos de final de la edición 2013, en la Supercopa Argentina disputada en 2017 y en la Copa Libertadores. El Millonario, por su parte, solo pudo imponerse en el primer enfrentamiento mata-mata entre ambos, por la Copa Competencia de 1932.

El Millonario buscará una victoria en su casa para no cerrar la temporada de manera prematura y acercarse a su objetivo de consagrarse en el Clausura y, de esa manera, conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

River vs. Lanús: formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Monumental.