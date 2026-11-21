Emiliano Martínez volvió a defender el arco del Chelsea este sábado tras dejar atrás una fractura de mandíbula, pero su retorno a las canchas estuvo lejos de ser el esperado.

La dura estadística de Dibu Martínez en el arco del Chelsea

En el marco de la fecha 11 de la Premier League, el conjunto dirigido por Xabi Alonso sufrió una contundente derrota por 4-1 ante el Leeds United en Stamford Bridge, un resultado que agravó el presente futbolístico de los londinenses y metió al campeón del mundo en un registro histórico negativo dentro de su trayectoria profesional.

El encuentro había comenzado con complicaciones tempranas para el dueño de casa, que a los 20 minutos perdió por lesión al mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, resentido tras disputar dos encuentros con su selección en la reciente fecha FIFA.

EL "DIBU" NO LA ESTÁ PASANDO BIEN EN CHELSEA 🇦🇷🧤 Complicado presente de Dibu Martínez en Chelsea: recibió 4 goles en la derrota 4-1 ante Leeds United por la Premier League y suma 15 tantos en contra en 7 partidos disputados (1 valla invicta). 🧤🇦🇷 https://t.co/f7s3b4SRBH — 365Scores (@365ScoresApp) November 21, 2026

Pese a la baja, los Blues lograron ponerse en ventaja pocos minutos después gracias a un zurdazo al primer palo de Emmanuel Emegha, quien reemplazó a João Pedro en la formación inicial y convirtió su primer tanto con el club tras llegar procedente del Estrasburgo.

Sin embargo, la alegría duró menos de tres minutos en Londres. Antes de que el equipo local pudiera acomodarse, Noah Okafor desbordó dentro del área, eludió a tres defensores con una bicicleta y sacó un remate cruzado que dejó sin reacción al Dibu Martínez, exponiendo las grietas defensivas de un equipo que terminaría desmoronándose en el complemento.

En la segunda mitad, los errores propios sentenciaron la historia a favor de los Whites. Primero, una mano innecesaria de Morgan Rogers dentro del área, advertida por el VAR, le permitió a Dominic Calvert-Lewin dar vuelta el marcador desde el punto penal.

Sin capacidad de respuesta por parte del banco londinense, Okafor aprovechó un rebote en el área para firmar su doblete y Brenden Aaronson cerró la cuenta para decretar el 4-1 definitivo.