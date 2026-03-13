Roca RC debuta de local en el Regional Patagónico

El equipo de Alejandro Moreno tiene su estreno en casa este sábado.

El Torneo Regional Patagónico se pone en marcha con la participación de los equipos zonales. El primero en debutar es Roca RC que se presenta de local en el predio de Stefenelli ante Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia. El encuentro se jugará a partir de las 16 y en el Rojo hará su presentación Alejandro Moreno, como entrenador principal.

El exPuma y selección de Italia, regresó a la entidad roquense para esta temporada y llevó adelante una exigente pretemporada con el plantel con el objetivo de llegar en buenas condiciones al Patagónico.

El campeón Neuquén RC, defenderá la corona obtenida en 2025 ante Puerto Madryn RC. El quince neuquino debuta de local este domingo, desde las 16, ante Chenque RC.

Por su parte, Marabunta RC visita el domingo a las 14 a Bigornia de Rawson. Cabe destacar que el Patagónico mantendrá el formato de las últimas temporadas: dos zonas de cuatro equipos, tres fechas de fase regular todos contra todos, semifinales cruzadas entre los mejores de cada grupo y una final programada para el 20 de junio.

En la Zona 1 están Roca RC, Deportivo Portugués, Bigornia y Marabunta; mientras que la Zona 2 la integran Chenque RC, Trelew RC, Neuquén RC y CL Águilas.