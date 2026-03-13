Se viene la primera fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico en Roca

Este sábado 14 de marzo se vivirá un día histórico en General Roca. La sede del Club Atlético y Social Argentinos del Norte (ubicada sobre calle Villegas 825) será escenario de una competencia inédita en la ciudad: la primera fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico.

El Equipo de Pesas Inurriak, centro de entrenamiento de la ciudad, está a cargo de la organización y lo hace «a todo pulmón», como afirmó Valeria Paola Llancaneo, una de las responsables del evento. Para poder llevar adelante el torneo realizaron venta de pastas, rifas y consiguieron el apoyo de distintos comercios locales.

El pesaje comenzará a las 7 de la mañana y la competencia se pondrá en marcha a las 9 con la tanda F3. Luego continuará con la M3 a las 11, la F1 a las 13, la M1 a las 15, la F2 a las 17 y cerrará la jornada la M2, desde las 19.

En total participarán 75 atletas de distintas localidades de la región, divididos en categorías femeninas y masculinas en las divisiones Sub 12, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Absolutos. Habrá servicio de buffet durante toda la jornada y la entrada será libre y gratuita.

Entre la competencia y la distensión

El levantamiento olímpico —con pruebas de snatch (arranque) y clean and jerk (envión)— es un deporte olímpico y forma parte del camino competitivo de muchos jóvenes. Desde la organización remarcaron que el principal objetivo del torneo es fomentar el deporte, la vida saludable y la participación de jóvenes y adultos, además de dar a conocer una disciplina que todavía no es muy difundida en el ámbito local.

Sin embargo, estos torneos regionales también son clasificatorios y permiten avanzar hacia instancias superiores como los Juegos Evita (hasta los 15 años), los Juegos de Integración y, posteriormente, el Torneo Nacional, que se disputa a fin de año. Además, también abre las puertas para competencias internacionales.

Claudia, Ezequiel, Valeria y Osvaldo, los organizadores del Equipo de Pesas Inurriak.

El evento contará con una tarima principal de competencia y una zona de calentamiento, lo que implica una importante logística de barras, discos, tarimas y materiales específicos.