Rodrigo Isgró, optimista de cara a la revancha ante los All Blacks: «Podemos jugar de igual a igual»

Rodrigo Isgró analizó el rendimiento de Los Pumas en la derrota ante los All Blacks.

Tras la derrota de Los Pumas por 41-24 frente a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el inicio del Rugby Championship. Rodrigo Isgró destacó aspectos positivos del equipo y analizó lo que se viene de cara a la revancha en Vélez.

“Obvio, son los All Blacks, supieron aprovechar nuestros errores. Hicimos lo que teníamos que hacer, les cancelamos lo que habían planteado, pero cambiaron su juego y empezaron a hacerlo más simple, ahí no los pudimos dominar”, analizó Rodrigo Isgró en diálogo con Equipo Scrum.

“Así y todo creo que estuvimos en partido durante todo el encuentro. Nos pusimos a un try en el segundo tiempo. Hay un montón de cosas que se entrenaron en la semana y salieron en el partido, que para mí eso es súper importante”, destacó el wing.

Sobre su desempeño personal en su primer partido contra Nueva Zelanda, Isgró aseguró que «tiene algo diferente». «El día antes de jugar me acordaba cuando hacía el haka en mi casa. Tiene cosas sentimentales, que te emocionan un montón. Pero una vez que estás acá sabés la atención que requiere y hay que tratar de manejar esas cosas. En lo personal me sentí bien.»

Luego subrayó que es bastante autocrítico. «Sé que tengo que seguir mejorando un montón de cosas y hay cosas en las que puedo hacerlo muchísimo mejor. Fue un partido bueno. A seguir creciendo y mejorando porque sé que puedo darle un montón más al equipo.»

Con vistas al segundo test, Isgró anticipó que «va a ser más duro». «Ellos se van a venir con otras cosas. Tenemos que hacer foco en nosotros. Cometimos muchos errores no forzados en el partido y hay que trabajar en eso, en los detalles. Estar tranquilos. Confío mucho en el plantel que tenemos, en los jugadores y en cómo está creciendo el equipo. Realmente tenemos con qué y podemos hoy jugar de igual a igual frente a cualquier equipo», cerró.

Cómo es la semana de Los Pumas rumbo a la revancha en Vélez

Los Pumas cayeron 41-24 con los All Blacks en el arranque del Rugby Championship, en Córdoba y ya tienen la mirada puesta en lo que será la revancha, el próximo sábado en Buenos Aires.

En la cancha de Vélez Sarsfield, el conjunto argentino intentará cambiar la imagen y mejorar un rendimiento colectivo que estuvo lejos de ser el esperado, ante un seleccionado que supo golpear en los momentos justos para quedarse con la victoria.

Tras un lunes de gimnasio y recuperación, la sesión de alta intensidad será este martes en Casa Pumas, el predio de la Unión Argentina en Ingeniero Maschwitz, mientras que el miércoles será la jornada libre.

En tanto, el jueves habrá una nueva práctica y Felipe Contepomi confirmará por la tarde el XV y los suplentes para salir a escena el fin de semana.

El viernes Los Pumas se trasladarán hacia el José Amalfitani para llevar adelante el tradicional Captain’s Run. Luego el seleccionado quedará concentrado para el partido con kick off a partir de las 18:10 del sábado.

Con información de ESPN

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: vs. Nueva Zelanda (sábado 23/8, 18.10) en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).