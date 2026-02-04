Roger Federer y su mágico tenis: se cumplen 25 años del primer título ATP

Ganó 103, pero el primero fue especial y hoy se cumplen 25 años. Un 4 de febrero, pero de 2001, el enorme Roger Federer se coronó campeón en Milán y significó el punto de arranque para una carrera extraordinaria. Con 19 agostos, el suizo aplicó esa ley de que la tercera es la vencida y después de caer en dos finales durante la temporada 2000, levantó el ansiado trofeo.

Por aquel entonces, Roger se presentó en el torneo al norte de Italia como una promesa. Esas definiciones con derrota en Marsella, pero especialmente en Basilea lo dejaron tocado, aunque en el segundo mes del año siguiente tuvo su revancha. Y, claro, no paró más.

Un cuadro complejo

El cuadro de Milán era exigente. En su camino a la final, Federer tuvo que ir superando a grandes nombres como Goran Ivanisevic o Yevgeny Kafelnikov, nombres que ya habían tocado la gloria y contaban con experiencia en grandes partidos. Para una joven raqueta que aún estaba en proceso de aprendizaje fue un ejercicio de fe.

Federer derrotó también a Rainer Schuettler y a Cyril Saulnier en sus dos primeros partidos y luego derribó a Ivanisevic en dos sets en cuartos de final. El croata ganaría Wimbledon sólo unos meses después.

Kafelnikov, que llegó a Milán como N° 7 del ranking, era el gran candidato. “Viendo los cuatro de jugadores en semifinales, sentía que el título dependía de mí”, reconoció el ruso.

Kafelnikov ya había derrotado a Federer en los tres duelos previos entre sí. “Todos sabíamos que Roger era el mejor jugador junior en ese momento”, indicó. “Recuerdo que jugué con él por primera vez en Róterdam, cuando tenía 18 años. Tuve que ir al tercer set para derrotarle. Sabía que todo lo que necesitaba en ese momento era alguien que le ayudara a ordenar su cabeza para sacar su tenis”, agregó.

“Jugaba a la PlayStation con su entrenador. No estaba tan centrado en comparación a cuando cumplió 22 años, cuando empezó realmente a creer que podía ser N° 1. Tenía el juego para ser el mejor jugador del mundo, todos lo sabíamos”, recordó Yevgeny.

Roger y su primera victoria ante un club del N°1

Federer confirmó estas palabras en la pista, con una victoria por 6-2, 6-7(4), 6-3 para vencer por primera vez a un integrante del club de los N° 1 y asegurar una plaza en la final de Milán. En la última ronda le esperaría el francés Julien Boutter, que se había clasificado a su primera final.

El suizo abrió el marcador en la final con un 6-4, pero Boutter logró quedarse un ajustado tie-break en el segundo parcial por 9/7. En ese momento, al joven suizo que perseguía su primer título, se le aparecieron los recuerdos de las finales anteriores perdidas. Sin embargo, logró reiniciarse. Dejó los nervios a un lado, confío en su instinto y firmó la victoria por 6-4, 6-7(7), 6-4. Había logrado su primera corona ATP Tour.

Boutter y Federer, en la premiación de Milan.

«Pense qué que al menos tenía uno»

“Tenía muchas ganas de lograr mi primer título ATP Tour”, aseguró Federer. “Esa fue una gran semana, derrotando a Boutter en la final. Sentía que tenía un poco de presión, porque quizás era ligeramente favorito. Pero era en pista rápida cubierta y Boutter era un gran sacador, así que nunca se sabe lo que podía ocurrir”, agregó. “Creo que fue más alivio que alegría o felicidad. Pienso que eso llegó 24 horas después. Recuerdo que pensé que al menos ya tenía uno”, reveló.

El triunfo fue la primera piedra de una larga carrera de éxitos. Federer ya había conseguido estrenar su casillero de victorias ATP Tour en Toulouse 1998, tres años antes, y a partir de entonces fue ascendiendo a buen ritmo en el ranking. “Tengo un pequeño hueco en la carrera de Federer”, recordó Boutter. “Soy el primero que perdió una final contra él, pero muchos más hicieron lo mismo que yo”, siguió.

Con el paso del tiempo, Milán fue un capítulo decisivo que marcó un antes y un después. Ahí inició una historia que se repetiría más de 100 veces más en su carrera, en concreto, 103 por cada uno de los títulos ATP Tour que viajaron a su vitrina, incluyendo 20 Grand Slam. La última vez fue en Basilea 2019, 18 años después de aquella tarde en Italia.