Crecen las sospechas de que María Becerra cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

A menos de 24 horas del partido que definirá al campeón del mundo entre la Selección Argentina y España, el hermetismo de la organización mantiene en vilo un detalle que siempre despierta pasiones: quién será la voz encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino. En medio de un abanico de figuras consagradas, en las últimas horas un movimiento logístico inesperado posicionó a María Becerra como la principal candidata para pisar el césped del MetLife Stadium de Nueva York este domingo 19 de julio.

Las especulaciones no nacieron de un trascendido, sino de un cambio oficial en la hoja de ruta de «La nena de Argentina». Este sábado 18 de julio, Becerra tenía programada una presentación en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España. Sin embargo, la organización del evento comunicó una abrupta reprogramación que adelantó su show dos horas y media.

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas”, anunciaron las redes oficiales del festival, aclarando que el resto de la grilla se mantendría intacta.

Este margen de tiempo liberado es el que, según las versiones que resuenan en el entorno de la Selección, le permitiría a la artista subirse a un vuelo rumbo a Estados Unidos a tiempo para el evento de clausura.

El vínculo entre María Becerra y Lionel Messi

La posibilidad de que la quilmeña sea la elegida no resulta descabellada si se tiene en cuenta la simpatía que genera en los referentes del plantel, especialmente en el capitán. En mayo de 2024, en la antesala de la Copa América, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami donde actuaba la cantante.

El encuentro, que luego fue relatado por la propia artista, dejó en evidencia la calidez del vínculo. “Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo ‘esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte’. La fue a buscar, nos saludamos, fue todo muy lindo”, contó Becerra en una entrevista televisiva.

En aquella velada, en la que también compartieron espacio figuras como Luis Suárez y Sergio Busquets, la cantante destacó un gesto de humildad del rosarino que la marcó: “Cuando terminó todo, los dos nos saludan a todos con un beso y se van. A los pocos minutos, vuelve a entrar y saluda a la moza que nos atendió durante la noche, porque se había olvidado de hacerlo. Un genio, un tipazo”.

La lista de artista que pueden cantar el Himno Nacional Argentino en el Mundial 2026

Pese al fuerte indicio que rodea a Becerra, la lista de alternativas albicelestes incluye pesos pesados de la música nacional como Tini Stoessel, Andrés Calamaro y Soledad Pastorutti. Esta última, de hecho, se refirió a los rumores desde Salta, donde se encuentra participando del tradicional Festival del Tamal.

Consciente de su historial como amuleto musical de la Selección, la cantante folclórica optó por la cautela, aunque sin ocultar su entusiasmo. “Por el momento no se sabe demasiado”, deslizó ante la prensa. “En realidad no puedo decir mucho, esa es la verdad, pero siempre estoy dentro de los nombres y le he cantado muchas veces a la Selección”.

Sus antecedentes la respaldan de manera contundente. La voz de La Sole ha resonado en la previa de partidos en los estadios de Boca, River, Racing y el Único de La Plata, consolidándola como una figura estrechamente ligada al equipo nacional. Ante la consulta sobre lo que significaría volver a hacerlo en una final de Copa del Mundo, no dudó en calificarlo como “un gran honor” y una “gran responsabilidad” por tratarse del himno que ama.

Más allá del misterio sobre quién tomará el micrófono en Nueva York, Pastorutti aprovechó para dejar una sentida reflexión sobre el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el merecimiento de su capitán. “La alegría que ellos nos transmiten, lo que le está pasando a Messi, a Lionel, tan merecido”, expresó con emoción. “Es un ejemplo para nosotros, para seguir, para entender que a veces hay valores que dejamos de lado. No todo es pensar de una manera o de otra, también es cómo te manejás en la vida”.

Asimismo, tanto la periodista Yanina Latorre como el medio deportivo AZZ hicieron trascender que la Selección pidió repetir la actuación de Lali Espósito como sucedió en Qatar 2022.