Rosario Central venció a Sarmiento en Junín, que terminó con nueve jugadores, y quedó como líder anual

El defensor Gastón Ávila está encendido. En la fecha 13 le había marcado un doblete a Atlético Tucumán. (Foto: FOTOBAIRES)

Rosario Central consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 15 del torneo Clausura, y quedó como líder de la tabla anual. El equipo rosarino se impuso con un doblete del zaguero Gastón Ávila, en un partido que tuvo como protagonista al árbitro Andrés Merlos y en el que el conjunto local terminó con nueve futbolistas.

El equipo dirigido por Facundo Sava comenzó mejor y abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Manuel García. Sin embargo, a los 29 minutos apareció Gastón Ávila con presencia de delantero: el defensor se anticipó en el área y empujó la pelota para establecer el 1-1.

En el complemento llegaron las expulsiones. A los 22 minutos, el árbitro le mostró la tarjeta roja a Renzo Orihuela por una infracción sobre Enzo Copetti, quien se iba de cara al gol. El defensor sujetó levemente al delantero por la espalda, en el borde del área, y fue expulsado por último recurso.

¡EXPULSADO ORIHUELA EN SARMIENTO! 🟥 El defensor bajó a Copetti cuando se iba mano a mano y vio la roja directa. ¿Te pareció adentro o afuera? #LPFxTNTSports https://t.co/U57crPOh4G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

La segunda expulsión llegó en tiempo cumplido. Santiago Salle fue con la plancha a disputar una pelota dividida con Ávila y, aunque alcanzó a tocar el balón, impactó de lleno en el tobillo del zaguero. Tras revisar la jugada en el VAR, Merlos decidió mostrarle la tarjeta roja y Sarmiento quedó con nueve futbolistas.

El juez adicionó ocho minutos y, con dos jugadores más, el Canalla fue en busca de la victoria y la encontró gracias a sus defensores. Ignacio Ovando envió una pelota larga y Ávila controló dentro del área, giró ante Juan Manuel Insaurralde y definió cruzado para marcar el 2-1 definitivo y completar su doblete.

ÁVILA METIÓ EL 2-1 AGÓNICO PARA CENTRAL ANTE SARMIENTO El defensor del Canalla y una gran definición para ponerle picante a la pelea por la tabla anual. #LPFxTNTSports https://t.co/zuxcgD4cRb October 31, 2026

De esta manera, Rosario Central alcanzó las 59 unidades en la tabla anual y se ubicó momentáneamente en lo más alto, aunque todavía puede ser superado por Boca, que recibirá a River en el Superclásico del domingo, y Argentinos Juniors, que visitará a Atlético Tucumán el lunes, ambos con 57 puntos. Por otra parte, el Canalla también lidera la zona B con 31 unidades.