Rosario Central venció a Sarmiento en Junín, que terminó con nueve jugadores, y quedó como líder anual
El Canalla se impuso 2-1 por la fecha 15 del torneo Clausura con un doblete de Gastón Ávila, en un encuentro en el que el Verde sufrió dos expulsiones. Con este resultado, quedó en lo más alto de la tabla anual, aunque Boca y Argentinos Juniors todavía pueden superarlo.
Rosario Central consiguió un triunfo agónico por 2-1 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 15 del torneo Clausura, y quedó como líder de la tabla anual. El equipo rosarino se impuso con un doblete del zaguero Gastón Ávila, en un partido que tuvo como protagonista al árbitro Andrés Merlos y en el que el conjunto local terminó con nueve futbolistas.
El equipo dirigido por Facundo Sava comenzó mejor y abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Manuel García. Sin embargo, a los 29 minutos apareció Gastón Ávila con presencia de delantero: el defensor se anticipó en el área y empujó la pelota para establecer el 1-1.
En el complemento llegaron las expulsiones. A los 22 minutos, el árbitro le mostró la tarjeta roja a Renzo Orihuela por una infracción sobre Enzo Copetti, quien se iba de cara al gol. El defensor sujetó levemente al delantero por la espalda, en el borde del área, y fue expulsado por último recurso.
¡EXPULSADO ORIHUELA EN SARMIENTO! 🟥 El defensor bajó a Copetti cuando se iba mano a mano y vio la roja directa. ¿Te pareció adentro o afuera? #LPFxTNTSports https://t.co/U57crPOh4G— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026
La segunda expulsión llegó en tiempo cumplido. Santiago Salle fue con la plancha a disputar una pelota dividida con Ávila y, aunque alcanzó a tocar el balón, impactó de lleno en el tobillo del zaguero. Tras revisar la jugada en el VAR, Merlos decidió mostrarle la tarjeta roja y Sarmiento quedó con nueve futbolistas.
El juez adicionó ocho minutos y, con dos jugadores más, el Canalla fue en busca de la victoria y la encontró gracias a sus defensores. Ignacio Ovando envió una pelota larga y Ávila controló dentro del área, giró ante Juan Manuel Insaurralde y definió cruzado para marcar el 2-1 definitivo y completar su doblete.
ÁVILA METIÓ EL 2-1 AGÓNICO PARA CENTRAL ANTE SARMIENTO El defensor del Canalla y una gran definición para ponerle picante a la pelea por la tabla anual. #LPFxTNTSports https://t.co/zuxcgD4cRb— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026
De esta manera, Rosario Central alcanzó las 59 unidades en la tabla anual y se ubicó momentáneamente en lo más alto, aunque todavía puede ser superado por Boca, que recibirá a River en el Superclásico del domingo, y Argentinos Juniors, que visitará a Atlético Tucumán el lunes, ambos con 57 puntos. Por otra parte, el Canalla también lidera la zona B con 31 unidades.
Comentarios