Rotación de Arruabarrena en Boca: los jugadores que descansarían ante Gimnasia de Mendoza

Boca cumplió el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Vélez por penales y este sábado desde las 16:30 tendrá un difícil desafío ante Gimnasia de Mendoza, que marcha segundo en la zona B y llega encendido tras golear 3-0 a Independiente en Avellaneda.

Para visitar al Lobo mendocino, Rodolfo Arruabarrena prepara una gran rotación en su equipo, algo que no hace desde la caída por 3-0 ante Deportivo Riestra en la primera jornada del Torneo Clausura, en el Guillermo Laza.

Varios de los habituales titulares descansarían ante el equipo dirigido por Darío Franco. Uno ya está confirmado: Leandro Paredes. El capitán pidió el cambio sobre el cierre del partido ante el Fortín por una molestia en el isquiotibial izquierdo y ni siquiera iría al banco, ya que lo preservarían para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que será este martes ante San Pablo en la Bombonera.

Leandro Paredes solicitó el cambio sobre el cierre del complemento ante Vélez por una molestia en el isquiotibial izquierdo. (Foto: FOTOBAIRES)

La lista continúa. Otro que tendría descanso es Lautaro Blanco, quien disputó todos los minutos desde la llegada del Vasco, sin excepción. En su lugar, ingresaría Matías Satas, el marcador central zurdo de 18 años que también puede desempeñarse como lateral izquierdo. Vale recordar que Malcom Braida sigue lesionado y no viajó con el plantel. Por el otro costado, Leandro Lozano -que volvió a la acción ante Vélez luego de perderse tres partidos- también sería suplente, mientras que Dylan Gorosito saldría desde el inicio.

Además, en la mitad de la cancha iría al banco Santiago Ascacíbar, que casi no tuvo descanso, y en el ataque Miguel Merentiel, que sería reemplazado por Enner Valencia.

De esta manera, los jugadores que serían preservados por Arruabarrena pensando en el duelo copero entre semana serían Blanco, Lozano, Paredes, Ascacíbar y Merentiel.