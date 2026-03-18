San Lorenzo avanza por un entrenador campeón en el club y hay dos candidatos a la espera

El San Lorenzo de Guede goleó a Boca en el Mario ALberto Kempes y se quedó con la Supercopa Argentina 2015.

Tras la abultada caída por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Estadio Pedro Bidegain, Sergio Costantino tomó la decisión de destituir a Damián Ayude como entrenador de San Lorenzo, luego de un arranque de temporada irregular.

Ante este panorama, el nombre que reúne mayor consenso dentro de la Comisión Directiva para asumir el cargo es el de Pablo Guede, un entrenador que ya conoce el club. El técnico tuvo un ciclo en el Ciclón entre 2015 y 2016, cuando reemplazó a Edgardo Bauza.

Durante aquella etapa logró conquistar la Supercopa Argentina, tras golear 4-0 a Boca Juniors en Córdoba. Más tarde quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos y alcanzó la final del Torneo de Transición 2016, donde su equipo cayó 4-0 frente a Lanús. Días después de esa derrota, el propio Guede decidió dar un paso al costado por diferencias con la dirigencia.

Actualmente, el entrenador dirige a Alianza Lima en Perú, donde pelea el campeonato local, por lo que su salida no sería sencilla. «Es alguien que siempre está presente, porque dejó una buena imagen en el club. Vamos a iniciar las conversaciones. Está dirigiendo otro club (Alianza Lima) y nos estamos asesorando sobre las condiciones«, afirmó Costantino en declaraciones a Radio La Red.

Pablo Guede es el director técncio de Alianza Lima.

Además, el DT tiene una cláusula de salida que le permitiría dejar el conjunto peruano a cambio de una cifra equivalente a tres veces su salario. «Tenemos que ver lo que conlleva lo económico, que es fundamental. Siempre muestra buena predisposición. Ojalá que cuando podamos hablar podamos llegar a un acuerdo«, agregó el presidente. Sin embargo, todavía no hubo reuniones formales entre la dirigencia y el entorno del entrenador.

Palermo y el Kily, las otras alternativas

Mientras la dirigencia analiza la situación de Guede, también mantiene abiertas otras opciones. Una de ellas es Martín Palermo. El exentrenador de Fortaleza, entre otros, mantuvo una reunión con los dirigentes y se mostró predispuesto a asumir el cargo, aunque desde el club aseguran que no se tomarán decisiones apresuradas.

«Estamos tomándonos el tiempo. Queremos ser cautos. No queremos comprometer los recursos y buscamos al mejor entrenador«, explicó Costantino.

Otro candidato es Cristian González, el «Kily«, quien actualmente se encuentra sin trabajo tras su salida de Platense a fines del año pasado. El exmediocampista tuvo un paso por San Lorenzo como jugador entre 2009 y 2010, período en el que disputó 37 partidos y marcó un gol.

Por su parte, Pablo Barrientos, actual presidente del fútbol profesional del club, adelantó que la idea es que el nuevo entrenador asuma después del partido ante Deportivo Rincón por la Copa Argentina, programado para el viernes 20 de marzo. «No tiene que pasar del fin de semana«, aseguró.

Si se cumple ese plazo, el nuevo DT debutaría frente a Deportivo Riestra, por la fecha 11 del Torneo Apertura, el próximo miércoles 25 de marzo en el estadio del Malevo.