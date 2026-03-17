Sacudón en el Ciclón: San Lorenzo echó a Damián Ayude tras la caída ante Defensa y Justicia

San Lorenzo echó a Damián Ayude luego de la dura caída ante Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Apertura. (Foto Baires)

Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras la dura derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Esta mañana el técnico mantuvo una reunión con la dirigencia y fue desvinculado de su cargo.

Según trascendió, la decisión fue tomada por el presidente provisional, Sergio Costantino, quien se la comunicó al DT antes del entrenamiento de este martes 17 de marzo de 2026. Anoche, tras la dura caída ante el Halcón de Varela, el ahora extécnico aseguró que no renunciaría a su cargo.

El ciclo del DT llegó a su fin en medio de un flojo arranque en el torneo Apertura y una seguidilla de resultados negativos que habían debilitado su continuidad. La caída en el clásico ante Huracán, marcó un punto de quiebre en su gestión.

Ayude había asumido en un contexto complejo, tras su paso por las divisiones inferiores y en plena crisis institucional del club, que derivó en el llamado a elecciones anticipadas para el 30 de mayo.

Durante su ciclo logró clasificar al equipo a los octavos de final del torneo pasado y a la actual Copa Sudamericana, aunque no llegará a dirigir al equipo en el plano internacional.

Los candidatos que suenan para dirigir a San Lorenzo

Mientras la dirigencia define al sucesor, ya comenzaron a circular algunos nombres. Entre los principales apuntados aparecen Néstor Gorosito, Julio Vaccari y Cristian Fabbiani.

Con perfiles distintos y un panorama institucional abierto, la Comisión Directiva deberá resolver en los próximos días quién se hará cargo del equipo, al menos hasta las elecciones.