Santi Rostan, el neuquino del Dakar, sale a escena en el Rally de Marruecos

En la previa de su cuarto Dakar, el neuquino sale a mostrar su categoría en las dunas africanas. (Gentileza)

Santiago Rostan tiene su cuarto Dakar entre ceja y ceja, pero antes asumirá otro compromiso muy exigente: el Rally de Marruecos, otro clásico del calendario, que representa un aperitivo ideal para la clásica prueba que se realizará en el desierto árabe durante el mes de enero y que tendrá al neuquino en acción por cuarto año consecutivo.

La carrera marroquí, válida por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid, se pondrá en marcha hoy y culminará el 3 de octubre. Serán más de 1.500 kilómetros de recorrido en competencia y el neuquino tratará de hacer rendir a su moto de la mejor manera. Pelear en el lote de avanzada es su gran objetivo y tiene experiencia de sobra para cumplirlo.

Con cinco etapas y un prólogo, la prueba reúne a los mejores pilotos del mundo que buscan sumar «millas» de cara al Dakar de enero próximo. Para Rostan, será una nueva oportunidad para medirse con ellos y seguir representado a la Argentina en el primer nivel.

El cronograma marroquí

La acción comenzará hoy con el prólogo de Agadir, con 176 km y un especial de 18 km. Mañana primera etapa entre Agadir y Zagora, con un total de 636 km, con 268 km de especial. El rally finalizará sábado 3 de octubre con la quinta etapa.

Desde el miércoles, Zagora será el centro de operaciones para encarar un terreno de arena, pistas rápidas, piedra y dunas. La zona elegida por la organización permite acceder a algunos de los mayores campos de dunas de Marruecos y convierte la segunda mitad del rally en uno de los ensayos más representativos que pueden afrontar los equipos antes del Dakar.

La diferencia más llamativa llegará precisamente el viernes. La etapa 4 tendrá recorridos distintos para coches y motos: los participantes FIA recorrerán 516 kilómetros, con 384 de especial, mientras que las categorías FIM afrontarán 453 kilómetros, de los cuales 321 serán cronometrados.