Cipolletti: cómo será el desfile por los 123 años de la ciudad y qué calles estarán cortadas

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a sumarse y acompañar el cumpleaños de la ciudad. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

El Desfile Cívico por el 123° aniversario de Cipolletti se realizará el domingo 4 de octubre desde las 15 sobre calle Fernández Oro. Según informó el Municipio, más de 140 organizaciones locales ya confirmaron su participación.

El recorrido se extenderá sobre Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo. La concentración de las instituciones y organizaciones comenzará a las 13.30 en San Martín y Villegas, donde los grupos se irán formando para participar del desfile.

En el caso de las instituciones que participen con vehículos o animales, la concentración será en Vélez Sarsfield y Uruguay.

Qué calles estarán cortadas

La Dirección de Tránsito y Transporte informó que el domingo habrá cortes totales de circulación desde las 12 y hasta las 19 aproximadamente, en las siguientes intersecciones:

25 de Mayo y Fernández Oro.

25 de Mayo y San Martín.

Belgrano y Roca.

España y Roca.

Sarmiento y Roca.

Sáenz Peña y Roca.

Libertad y San Martín.

Córdoba y Rodolfo Walsh.

Puerto Belgrano y San Martín.

Uruguay y Vélez Sarsfield.

Toschi y General Paz.

Los inspectores de tránsito realizarán tareas de control y desvíos para ordenar la circulación vehicular.

Según informó el Municipio, las calles se irán habilitando progresivamente una vez que finalice el desfile.

Habrá un puesto de primeros auxilios e hidratación

Durante el evento funcionará un puesto de primeros auxilios e hidratación a cargo de Protección Civil. Estará ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre Fernández Oro y España.

Para quienes participen del desfile, el Municipio recomendó llevar agua, utilizar ropa y calzado cómodos y protección solar.

Hasta cuando pueden inscribirse para desfilar

La convocatoria para participar del desfile permanecerá abierta hasta el miércoles 30 de septiembre inclusive.

La inscripción se realiza a través de un link en el sitio web del Municipio.

Por consultas, se puede llamar de lunes a viernes, de 7 a 14, al 449-4900, interno 1035, correspondiente a la Dirección General de Comunicación y Protocolo.

Las actividades comienzan el sábado

La agenda por el aniversario comenzará el sábado 3 de octubre a las 12 con un acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle.

Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a vecinos destacados y se realizará una ofrenda floral en el Monumento al ingeniero Julio César Cipolletti.