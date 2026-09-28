Fórmula 1: el campeón del mundo le pidió disculpas a Colapinto

Franco Colapinto quedó marcado en el Gran Premio de Azerbaiyán, por la mala maniobra que realizó en la vuelta 36, cuando chocó a su compañero Pierre Gasly y, juntos, arrastraron a Lando Norris, campeón de la Fórmula 1. Ninguno de los tres pudo continuar en la carrera y hubo un claro enojo por parte del francés y del británico.

El argentino pidió disculpas de inmediato, tanto a su compañero, a la escudería y también a Norris, quien fue el más duro de todos, ya que pidió una suspensión para el argentino. Pasaron las horas y el piloto de McLaren recapacitó, se disculpó por sus palabras y dejó en claro que sigue manteniendo una buena relación con el corredor de Alpine.

«Le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas»

El británico utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su arrepentimiento luego de criticar duramente a Colapinto: “Un fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y temprano. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho«, escribió.

«Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una parte importante de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados de volver a correr este fin de semana“, agregó.

¿Qué había dicho Lando?

El sábado, tras el incidente en Bakú, Norris afirmó: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”. Horas más tarde, llegaron las disculpas.