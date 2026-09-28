Fórmula 1: el campeón del mundo le pidió disculpas a Colapinto
Lando Norris habìa criticado al argentino después del choque en Bakú, pero dio marcha atrás: "Le mande un mensaje por los comentarios que hice", dijo el británico.
Franco Colapinto quedó marcado en el Gran Premio de Azerbaiyán, por la mala maniobra que realizó en la vuelta 36, cuando chocó a su compañero Pierre Gasly y, juntos, arrastraron a Lando Norris, campeón de la Fórmula 1. Ninguno de los tres pudo continuar en la carrera y hubo un claro enojo por parte del francés y del británico.
El argentino pidió disculpas de inmediato, tanto a su compañero, a la escudería y también a Norris, quien fue el más duro de todos, ya que pidió una suspensión para el argentino. Pasaron las horas y el piloto de McLaren recapacitó, se disculpó por sus palabras y dejó en claro que sigue manteniendo una buena relación con el corredor de Alpine.
«Le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas»
El británico utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su arrepentimiento luego de criticar duramente a Colapinto: “Un fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y temprano. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho«, escribió.
«Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una parte importante de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados de volver a correr este fin de semana“, agregó.
¿Qué había dicho Lando?
El sábado, tras el incidente en Bakú, Norris afirmó: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”. Horas más tarde, llegaron las disculpas.
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