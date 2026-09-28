Acuerdo millonario sin RIGI: Nación prorroga la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049, los detalles

Tras intensas negociaciones, el gobierno nacional y la empresa Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión del servicio en 35 terminales de todo el país hasta el 13 de febrero de 2049.

La medida, oficializada este lunes a través de una Decisión Administrativa en el Boletín Oficial, exige a la compañía una inversión de US$ 600 millones y busca recomponer el desequilibrio financiero provocado por la pandemia, dejando fuera del entendimiento los beneficios del RIGI y los aumentos drásticos en las tarifas para los usuarios.

Las claves de la renegociación aeroportuaria:

La concesión, que vencía originalmente en 2038, se estira hasta 2049, con una cláusula gatillo que permite extenderla hasta 2056 si se cumplen pautas estrictas de inversión.

La empresa debe inyectar US$ 600 millones (IVA incluido). El 75% de esas obras deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.

Se fijó una Tasa Interna de Retorno (TIR) de referencia del 14,3% para mantener el equilibrio económico, una cifra validada por los reguladores frente a los plazos hasta 2078 que pretendía inicialmente la firma concesionaria.

Acá el acuerdo entre Nación y Aeropuertos Argentinos.

¿Por qué se extendió el contrato y qué exigió el Gobierno?

El acta acuerdo, refrendada por la titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz, y el directivo de la compañía, Daniel Ketchibachian, responde a los graves «desequilibrios acumulados» que sufrió el sector aerocomercial durante la crisis del Covid-19.

Las restricciones sanitarias y el cierre de fronteras derrumbaron el tráfico aéreo internacional un 76% y el de cabotaje un 77% durante 2020, golpeando de lleno la estructura de ingresos de las terminales, un eslabón fundamental para la conectividad de provincias como Neuquén y Río Negro.

En lugar de habilitar un aumento tarifario generalizado que impactaría de lleno en el bolsillo de los pasajeros, la renegociación se estructuró sobre la ampliación del plazo de concesión. Según el documento técnico oficial, la empresa proyectaba conseguir una extensión de 30 años con opción a 10 más. Sin embargo, los análisis del ORSNA limitaron esa pretensión, fijando el nuevo piso en 2049. Como contrapartida para absorber el crecimiento futuro del tráfico, el Estado impuso el ambicioso programa de inversiones directas adicionales por US$ 600 millones, aclarando expresamente que este flujo de capital no tendrá acceso a los incentivos del RIGI.

¿Cuáles son las condiciones para que la concesión llegue a 2056?

El convenio dejó establecida una hoja de ruta que permite ampliar el plazo siete años adicionales para amortizar las obras, estirando la concesión hasta el año 2056. No obstante, este último tramo de exclusividad quedó atado al cumplimiento innegociable de dos condiciones financieras y de infraestructura:

Demostración de liquidez: antes del 30 de junio de 2027 , la compañía deberá certificar, mediante un informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que cuenta con la disponibilidad de fondos o los créditos bancarios suficientes para cubrir los US$ 600 millones exigidos.

antes del , la compañía deberá certificar, mediante un informe de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que cuenta con la disponibilidad de fondos o los créditos bancarios suficientes para cubrir los US$ 600 millones exigidos. Avance de obra físico: para el 31 de diciembre de 2031, la concesionaria deberá tener finalizadas al menos un 75% de las obras correspondientes a esa inversión directa adicional.

Si Aeropuertos Argentina incumple cualquiera de estas dos pautas de control, la posibilidad de prórroga quedará anulada y el contrato finalizará indefectiblemente en febrero de 2049.