Nucleoeléctrica Argentina cerró un acuerdo con Rumania para exportar ingeniería y servicios nucleares

Nucleoeléctrica Argentina formalizó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con SN Nuclearelectrica, operadora de las centrales nucleares de Rumania, que establece el marco para la participación del organismo argentino en la extensión de vida de la Unidad 1 de Cernavodă.

El convenio contó con la participación del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; el presidente del Directorio de SN Nuclearelectrica, Laurențiu Cazan; el Director de Desarrollo y Gestión de Cartera de SN, Mihai Gioara; y demás autoridades de la compañía rumana.

En ese contexto, la delegación argentina realizó una visita técnica a la central rumana, donde mantuvo reuniones con sus equipos y recorrió las instalaciones para profundizar el intercambio entre ambos operadores e identificar oportunidades de cooperación.

Según indicó el organismo, Argentina y Rumania comparten experiencia en la operación de centrales con CANDU 6, tecnología que es empleada tanto en Embalse como en Cernavodă.

Los reactores CANDU (cuyo nombre significa CANada Deuterium Uranium) son una tecnología canadiense que utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante.

Campos destacó, en este marco, la trayectoria de la entidad: «Nucleoeléctrica aporta a esta cooperación más de cinco décadas de experiencia argentina en operación nuclear y más de cuatro décadas de experiencia con tecnología CANDU en la Central Nuclear Embalse».

«Nuestros equipos técnicos han desarrollado capacidades comprobadas en operación, mantenimiento, ingeniería y ejecución de grandes proyectos, incluida la exitosa extensión de vida de Embalse», expresó.

El Memorándum permitirá explorar oportunidades en extensión de vida y modernización de centrales, ingeniería, mantenimiento, seguridad nuclear y apoyo a nuevos proyectos, entre otras áreas.

Para Nucleoeléctrica, la medida representa «un nuevo avance en la estrategia del sector nuclear argentino» con el objetivo de transformar las capacidades desarrolladas durante décadas en negocios, exportaciones y generación de divisas para el país.