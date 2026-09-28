Neuquén anunció 1.000 cuadras de asfalto en el oeste de la ciudad: a qué barrios llega el plan

El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, durante el anuncio del plan de asfalto para el oeste de la capital. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén anunció un plan para pavimentar 1.000 cuadras en el oeste de la ciudad, con una inversión de 85.000 millones de pesos. La información fue difundida por el municipio.

El proyecto se encuentra en etapa de diseño. Según el Ejecutivo, se financiará con el superávit de las cuentas comunales y sin endeudamiento externo. Dividido por la cantidad de cuadras, el costo promedio ronda los 85 millones de pesos por cuadra. Al tipo de cambio oficial del Banco Nación, la inversión total equivale a unos 55 millones de dólares.

Casi dos tercios de los trabajos se concentran en un solo sector. Almafuerte, Los Hornos y Los Hornitos suman 650 de las 1.000 cuadras previstas, y el resto se reparte entre otros diez barrios y sectores del oeste.

«Estamos en el oeste llevando adelante las obras más importantes de la historia, 1.000 cuadras de asfalto que llegan a los vecinos de manera directa», aseguró el intendente Mariano Gaido. Sostuvo que se hace con fondos propios «para tener la equidad de que vivas donde vivas, sos un ciudadano de primera».

(Foto: gentileza)

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, afirmó que el plan va más allá de la pavimentación: «No solo es asfalto, es todos los servicios que están por debajo, todo lo que es pluviales, todo lo que es agua, todo lo que es conectividad».

La funcionaria agregó: «Somos un gobierno local con las cuentas muy ordenadas, sí hay mucha eficiencia en ese sentido, pero no somos un Estado ausente».

En qué etapa están las obras

El municipio estimó un plazo de ejecución de entre ocho y diez meses. Por ahora, el avance administrativo es dispar.

«Algunas de las obras ya están con contrato firmado, como Lago Muster, y en 370 Viviendas estamos abriendo las ofertas de la licitación esta semana», detalló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Desde el Ejecutivo señalaron que priorizarán a empresas locales. También indicaron que los proyectos ejecutivos cuentan con la aprobación de cada subsecretaría interviniente.

El detalle de las 1.000 cuadras nuevas en Neuquén Capital

Almafuerte, Los Hornos y Los Hornitos: 650 cuadras (cuadrante Crouzeilles, Avenida Esperanza, Genco, Gervasoni y Lago Viedma).





(cuadrante Crouzeilles, Avenida Esperanza, Genco, Gervasoni y Lago Viedma). Barrio 370 Viviendas: 70 cuadras (cuadrante Crouzeilles, Juan Bezerra, Fogwill y Thomas).





(cuadrante Crouzeilles, Juan Bezerra, Fogwill y Thomas). Cuenca XVI, cuadrante 2: 70 cuadras (Avenida Esperanza, Gervasoni y Bailesito).





(Avenida Esperanza, Gervasoni y Bailesito). Barrio Hi.Be.Pa: 50 cuadras (cuadrante Néstor Barros, 1 de Enero, Juan Bezerra y Los Loros).





(cuadrante Néstor Barros, 1 de Enero, Juan Bezerra y Los Loros). Cuenca Intermedia, cuadrante 1: 50 cuadras (Gueller, El Chingolo, Claudio Vicente y Bailesito).





(Gueller, El Chingolo, Claudio Vicente y Bailesito). Bragado, sector Genco: 40 cuadras (entre Crouzeilles y Autovía Norte).





(entre Crouzeilles y Autovía Norte). Lago Muster: 20 cuadras (entre Néstor Barros y Crouzeilles).





(entre Néstor Barros y Crouzeilles). Arturo Capdevila: 14 cuadras (entre Lago Viedma y Avenida Esperanza).





(entre Lago Viedma y Avenida Esperanza). 1 de Enero: 14 cuadras (entre Néstor Barros y Osvaldo Soriano).





(entre Néstor Barros y Osvaldo Soriano). Osvaldo Soriano: 12 cuadras (entre Lago Viedma y Claudio Vicente).





(entre Lago Viedma y Claudio Vicente). Las Torcazas: 10 cuadras (entre Lago Viedma y Claudio Vicente).



Vaca Muerta y la plata de las obras

En la presentación también estuvo el ministro jefe de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset. Vinculó las obras con la renta petrolera: «Acá se materializan las obras que los vecinos necesitan, los recursos de Vaca Muerta. Cuando muchos preguntan qué es lo que llega a Neuquén o cuánto llega, y nosotros venimos explicando que solamente el 13% de lo que es un barril de petróleo le llega a los neuquinos y con ese 13% la provincia y los municipios hacen todo lo que hacen».

Ousset también dijo: «Los barrios del oeste venían planteando necesidades hace tantos años y recién ahora se están concretando en una provincia que crece cuatro veces más que el país».

Qué dicen los vecinos