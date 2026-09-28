Papa León XIV en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre 2026 y qué provincias tendrán feriados

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026, el Poder Ejecutivo Nacional estableció un cronograma inédito de cese de actividades, oficialmente considerados como feriados, para acompañar la llegada de León XIV, el Sumo Pontífice.

Lejos de un asueto uniforme tradicional, la normativa promulgada articula un régimen escalonado: fija un día feriado de alcance general para toda la República Argentina y suma jornadas adicionales, restringidas exclusivamente a tres jurisdicciones clave para facilitar los traslados y el operativo de seguridad masivo.

Día Jurisdicción alcanzada Estatus y marco legal Lunes 9 de noviembre Todo el territorio nacional (incluida la Patagonia) Feriado nacional pleno (Art. 2 DNU 1103/2026) Martes 10 de noviembre Provincia de Córdoba y CABA Feriado territorial específico (Art. 3 DNU 1103/2026) Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires Feriado territorial específico (Art. 4 DNU 1103/2026)

Patagonia: cómo impacta el feriado por la visita del papa León XIV en Río Negro y Neuquén

Para las provincias de Río Negro y Neuquén, y el resto de los distritos federales fuera del epicentro del AMBA y Córdoba, el efecto directo se concentrará en el inicio de la semana:

Lunes 9 de noviembre 2026 : rige como feriado nacional en todo el país , con las garantías de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). En caso de prestar tareas, el personal del sector privado mercantil y de servicios percibirá su remuneración con un 100% de recargo (pago doble). La administración pública, bancos y escuelas suspenderán la atención.

: rige como en , con las garantías de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744). En caso de prestar tareas, el personal del sector privado mercantil y de servicios percibirá su remuneración con un 100% de recargo (pago doble). La administración pública, bancos y escuelas suspenderán la atención. Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2026: en el territorio rionegrino y neuquino la actividad productiva, comercial y escolar retomará sus cronogramas regulares habituales, ya que los artículos 3 y 4 del DNU circunscriben los feriados de esos dos días exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

Noviembre 2026: el engranaje detrás del feriado por la visita del papa León XIV

La envergadura del desplazamiento papal, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre 2026, llevó a la administración central a desplegar un andamiaje legal, de excepción en este caso.

Junto con la determinación de los descansos obligatorios, el decreto crea en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Visita de Su Santidad el Papa León XIV«.

Este organismo tendrá un plazo de funcionamiento de doce meses y estará conducido por un funcionario con rango de Secretario, secundado por coordinadores en áreas clave de logística, seguridad, emergencias, protocolo y apoyo legal, todos desempeñándose con carácter ad honorem.

Su objetivo central radica en coordinar contrataciones directas y articular con las provincias involucradas los cortes vehiculares y protocolos de emergencia, indispensables para evitar el colapso vial en un evento de magnitud internacional.